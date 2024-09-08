Giriş Tarihi: 08.09.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
15:21
EYLÜL AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATIRILMA TARİHİ! 2024 Eylül ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Eylül ayı aile destek ödeme tarihleri hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hanedeki kişi başına düşen gelir tutarına ve çocuk sayısına göre belirlenen ödemeler her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Temmuz ayında bitmesi planlanan desteğin uzatıldığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyurulmuştu.Peki, 2024 Eylül ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...