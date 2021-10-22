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Haberler Yaşam Eymen Kara Türkiye’yi yasa boğmuştu: İzmir’de yeğenini ezen hala bu acıya dayanamadı!
Giriş Tarihi: 22.10.2021 15:23 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 15:24

Eymen Kara Türkiye’yi yasa boğmuştu: İzmir’de yeğenini ezen hala bu acıya dayanamadı!

İzmir'de Zerrin Akça, yeğeni Eymen Kara'yı ezmişti. Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş bir gelişme yaşandı. Hala yaşadığı acıya dayanamadı. İşte korkunç olayın ayrıntıları

Eymen Kara Türkiye’yi ağlamıştı: Yeğenini ezen hala yaşadığı acıya dayanamadı!

TÜRKİYE EYMEN KARA'YA AĞLADI!

Türkiye'nin konuştuğu olay 1 Ağustos'ta İzmir'deki bir rezidansın otoparkında yaşandı. İddiaya göre, Kutsal Hazar Eymen Kara halası Zerrin Akça'dan köpek almasını istedi.

Eymen Kara Türkiye’yi ağlamıştı: Yeğenini ezen hala yaşadığı acıya dayanamadı!

Rezidanstaki evine yeğeni ile para almaya giden Zerrin Akça'nın kullandığı cipten inmeye çalışan çocuk, bu sırada elini kapıya sıkıştırdı.

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Eymen Kara Türkiye’yi ağlamıştı: Yeğenini ezen hala yaşadığı acıya dayanamadı!

Yeğenini fark etmeyen Zerrin Akça cipiyle hareket edince Eymen, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Eymen Kara Türkiye’yi ağlamıştı: Yeğenini ezen hala yaşadığı acıya dayanamadı!

EYMEN KARA'YI EZEN HALA HAKKINDA ŞOK GELİŞME!

Bu anlar otoparkın güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde Eymen'i ezdiğini fark eden Zerrin Akça'nın panikle araçtan indiği, yanına geldiği yeğenini kucağına alarak asansöre taşıdığı görülüyor.

Eymen Kara Türkiye’yi ağlamıştı: Yeğenini ezen hala yaşadığı acıya dayanamadı!

Zerrin Akça'nın yaklaşık 7 dakikayı panik halinde geçirdiği ve ağır yaralı yeğenini rezidansın lobisine çıkardığı görüntülerden tespit edildi.

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