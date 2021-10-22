Eymen Kara Türkiye’yi yasa boğmuştu: İzmir’de yeğenini ezen hala bu acıya dayanamadı!

TÜRKİYE EYMEN KARA'YA AĞLADI! Türkiye'nin konuştuğu olay 1 Ağustos'ta İzmir'deki bir rezidansın otoparkında yaşandı. İddiaya göre, Kutsal Hazar Eymen Kara halası Zerrin Akça'dan köpek almasını istedi. Rezidanstaki evine yeğeni ile para almaya giden Zerrin Akça'nın kullandığı cipten inmeye çalışan çocuk, bu sırada elini kapıya sıkıştırdı. Yeğenini fark etmeyen Zerrin Akça cipiyle hareket edince Eymen, aracın altında kalarak hayatını kaybetti. EYMEN KARA'YI EZEN HALA HAKKINDA ŞOK GELİŞME! Zerrin Akça'nın yaklaşık 7 dakikayı panik halinde geçirdiği ve ağır yaralı yeğenini rezidansın lobisine çıkardığı görüntülerden tespit edildi. Lobide çocuğun durumunu gören bir doktorun Eymen'i yere yatırıp kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştığı da belirlendi. HALA HASTANEYE YATIRILDI! Kaza sonrası gözaltına alınan Zerrin Akça ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık, kazayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp iddianame hazırladı. Sanık Zerrin Akça için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. EYMEN KARA'YA NE OLMUŞTU? Savcı tarafından hazırlanıp, İzmir Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana gelen trafik kazasında yaralanan Kutsal Hazar Eylem Kara'nın, 112 aracılığıyla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı ve gelişen beyin kanamasından yaşamını yitirdiği ifade edilmişti. EYMEN KARA 16 METRE SÜRÜKLENMİŞTİ İddianamede, trafik kazası tespit tutanağına göre, Zerrin A.'nın kullandığı 35 AVS 493 plakalı araçta yolcu olarak bulunan, öz yeğeni Kutsal Hazar Eylem Kara'nın aracın seyir halinde olduğu sırada araçtan indiği ve elinin aracın kapısına sıkışıp, yaklaşık 16 metre sürüklendiği ve devamında aracın sağ arka tekerinin çocuğun üzerinden geçtiği belirtilmişti. HALA ZERRİN 110. MADDEYİ İHLAL ETMİŞTİ! Zerrin A.'nın Karayolları Trafik Kanunu Yönetmeliği'nin indirme, bindirme ve kapıların açılması kurallarını içeren 110'uncu maddesini ihlal ettiğinin belirlendiğine de iddianamede vurgulanmıştı.