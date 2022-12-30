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Haberler Yaşam EYT BAŞVURU E DEVLET EKRANI | SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır, ne zaman, başladı mı?
Giriş Tarihi: 30.12.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 09:22

EYT BAŞVURU E DEVLET EKRANI | SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır, ne zaman, başladı mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu yaş sınırının ortadan kaldırılmasıyla çözüldü. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından emekli olmak için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar e devlet üzerinde araştırmalara başladı. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmeksizin emeklilik başvurusu e devlet ile gerçekleşecek. Milyonlarca vatandaş EYT başvuru ekranı için araştırmalara başladı. Peki, 2022 EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır, ne zaman, başladı mı? İşte, SGK adımları ile EYT emeklilik başvurusu e devlet ekranı…

EYT BAŞVURU E DEVLET EKRANI | SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır, ne zaman, başladı mı?

EYT başvuru e devlet ekranı ziyaret edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün açıklanan emeklilikte yaşa takılanlar yasa düzenlemesi yaş şartını ortadan kaldırdı. Bu noktada SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için başvuru işlemleri gündeme geldi. Emeklilik başvurusu yapmak isteyenler soruyor: EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır, ne zaman, başladı mı? Konuyla ilgili SGK tarafından verilen bilgiler vatandaşları yönlendiriyor. Peki, EYT'de emeklilik başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar…

EYT BAŞVURU E DEVLET EKRANI | SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır, ne zaman, başladı mı?

EYT YASASI İLE YAŞ SINIRI KALKTI!

Başkan Erdoğan beklenen EYT açıklamasını yaptı:

"Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık."

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EYT BAŞVURU E DEVLET EKRANI | SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır, ne zaman, başladı mı?

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için uygulanacak:

SSK (4A) için;

5.000 gün primi tamamlamak,

Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için;

Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

EYT BAŞVURU E DEVLET EKRANI | SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır, ne zaman, başladı mı?

EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SGK tarafından paylaşılan videoda adımlar şöyle anlatıldı:

  • e-Devlet girişi yaptıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesine tıklanacak.
  • Ekrandaki 'yeni başvuru' sekmesi tıklanacak.
  • Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçilecek.
EYT BAŞVURU E DEVLET EKRANI | SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır, ne zaman, başladı mı?
  • SSK kapsamında aylık talepe edecekler '4A SSK', Bağkur kapsamında ise '4B Bağkur' seçilecek.
  • Sonra altta yer alan 'başvur' butonu tıklanacak.
  • TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.
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