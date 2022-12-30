EYT BAŞVURU E DEVLET EKRANI | SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır, ne zaman, başladı mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu yaş sınırının ortadan kaldırılmasıyla çözüldü. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından emekli olmak için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar e devlet üzerinde araştırmalara başladı. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmeksizin emeklilik başvurusu e devlet ile gerçekleşecek. Milyonlarca vatandaş EYT başvuru ekranı için araştırmalara başladı. Peki, 2022 EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır, ne zaman, başladı mı? İşte, SGK adımları ile EYT emeklilik başvurusu e devlet ekranı…