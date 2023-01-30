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Giriş Tarihi: 30.01.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 09:21

EYT başvuru yap ekranı e devlet 2023: Emeklilik EYT başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

EYT başvuru ekranı araştırmaları hız kazandı. Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan düzenleme için son viraja girildi. Milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açan kanun teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Ardından EYT şartları ve kapsamına dair açıklama yapılması bekleniyor. İlk maaşlar için Mart ayı işaret edilirken emekli olmayı bekleyen vatandaşlar, ''EYT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Emeklilik EYT başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kanun teklifinin yasalaşması ile beraber EYT başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. İşte, 2023 Emeklilik başvuruları ile ilgili detaylar.

EYT başvuru ekranı e devlet 2023: Emeklilik EYT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

EYT başvuruları için geri sayım resmen başladı. Bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak olan emeklilikte yaşa takılanlar EYT kanun teklifinin alt komisyonlardan geçerek yürürlüğe girmesi bekleniyor. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanları kapsayan düzenlemenin yasalaşma süreci devam ederken ilk maaşların Mart ayında ödeneceği belirtilmişti. Bu noktada söz konusu düzenleme ile emekli olmayı bekleyen vatandaşlar, EYT başvuru ekranı ve şartları için sorgulamalarına başladı. Peki, EYT başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? e-Devlet ile Emeklilik EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte, 2023 EYT emeklilik başvuruları hakkında ayrıntılı bilgiler.

EYT başvuru ekranı e devlet 2023: Emeklilik EYT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

EYT SON DURUM | PAZARTESİ MECLİS BAŞKANLIĞI'NDA!

EYT'de son adım atılıyor! Geçtiğimiz günlerde imzaya sunulan taslak metinde son düzenlemeler yapıldı. Bakan Bilgin ve Bakan Nebati düzenlemeye dair sunumunu gerçekleştirdi.

İmzası tamamlanan EYT kanun teklifi Pazartesi Meclis Başkanlığı'na sunuluyor. Ardından alt komisyonlardan geçecek düzenleme yasalaşma yolunda.

Kapsamı ve şartlarına ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

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EYT başvuru ekranı e devlet 2023: Emeklilik EYT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

İLK MAAŞLAR MART AYINDA!

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ardından hemen sorgulanmaya başlayan EYT ilk maaş tarihi Bakan Bilgin'in açıklaması ile yanıt buldu:

Bakan Bilgin, Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin soru üzerine, "EYT'lilerin martın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

EYT başvuru ekranı e devlet 2023: Emeklilik EYT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.

Bu noktada prim gün sayısı, sigorta girişi ve sigortalılık süresi gibi konu başlıkları gündemde olacak.

İşte, SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur şartları...

EYT başvuru ekranı e devlet 2023: Emeklilik EYT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

SSK için aranan şartlar şöyle sıralandı:

5.000 gün primi tamamlamak,

Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

Bağkur için ise şartlar şöyle:

Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

Aynı şartlar Emekli Sandığı için de geçerli sayılacak.

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