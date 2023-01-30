Haberler Yaşam EYT başvuru yap ekranı e devlet 2023: Emeklilik EYT başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 30.01.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 09:21

EYT başvuru yap ekranı e devlet 2023: Emeklilik EYT başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

EYT başvuru ekranı araştırmaları hız kazandı. Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan düzenleme için son viraja girildi. Milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açan kanun teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Ardından EYT şartları ve kapsamına dair açıklama yapılması bekleniyor. İlk maaşlar için Mart ayı işaret edilirken emekli olmayı bekleyen vatandaşlar, ''EYT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Emeklilik EYT başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kanun teklifinin yasalaşması ile beraber EYT başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. İşte, 2023 Emeklilik başvuruları ile ilgili detaylar.