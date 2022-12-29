Haberler Yaşam EYT başvuru şartları ve e devlet başvuru ekranı: EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

Giriş Tarihi: 29.12.2022 07:48 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 07:50

EYT başvuru şartları ve e devlet başvuru ekranı: EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

Geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan tarafından açıklanan emeklilikte yaşa takılanlar yasası ile yaş sınırı ortadan kalktı. Yasadan yararlanacak tam 2 milyon 250 bin kişi emeklilik başvurusu yapacak ve yeni yılda maaş almaya başlayacak. EYT başvuru şartları ve e devlet başvuru ekranı gündeme gelirken prim gün sayısı da kontrol ediliyor. EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. SGK tarafından detaylı anlatım yapıldı. Başvuruya dayalı bir sistemle emekli olacak vatandaşlar işlemlerini gerçekleştirmeye başlayacak. Peki, EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor, başladı mı? İşte, detaylar…