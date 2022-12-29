Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EYT başvuru şartları ve e devlet başvuru ekranı: EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 29.12.2022 07:48 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 07:50

EYT başvuru şartları ve e devlet başvuru ekranı: EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

Geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan tarafından açıklanan emeklilikte yaşa takılanlar yasası ile yaş sınırı ortadan kalktı. Yasadan yararlanacak tam 2 milyon 250 bin kişi emeklilik başvurusu yapacak ve yeni yılda maaş almaya başlayacak. EYT başvuru şartları ve e devlet başvuru ekranı gündeme gelirken prim gün sayısı da kontrol ediliyor. EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. SGK tarafından detaylı anlatım yapıldı. Başvuruya dayalı bir sistemle emekli olacak vatandaşlar işlemlerini gerçekleştirmeye başlayacak. Peki, EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor, başladı mı? İşte, detaylar…

EYT başvuru şartları ve e devlet başvuru ekranı: EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır sorusu emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması ardından araştırılmaya başladı. EYT başvuru şartları arasında bulunan sigorta girişi ve prim sayısı gibi gereklilikleri sağlayanlar e devlet emeklilik başvuru ekranı üzerinde araştırmalara başladı. Yaş sınırı ortadan kalkarken milyonlarca vatandaş sigorta dökümü kontrollerini yapmaları ardından emekli olmak için başvuru yapacak. Peki, EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne zaman başlıyor? İşte, tüm merak edilenler…

EYT başvuru şartları ve e devlet başvuru ekranı: EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

EYT YASASI İLE YAŞ SINIRI KALKTI!

Başkan Erdoğan beklenen EYT açıklamasını yaptı:

"Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EYT başvuru şartları ve e devlet başvuru ekranı: EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için uygulanacak:

SSK (4A) için;

5.000 gün primi tamamlamak,

Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için;

Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

EYT başvuru şartları ve e devlet başvuru ekranı: EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SGK tarafından paylaşılan videoda adımlar şöyle anlatıldı:

  • e-Devlet girişi yaptıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesine tıklanacak.
  • Ekrandaki 'yeni başvuru' sekmesi tıklanacak.
  • Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçilecek.
EYT başvuru şartları ve e devlet başvuru ekranı: EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?
  • SSK kapsamında aylık talepe edecekler '4A SSK', Bağkur kapsamında ise '4B Bağkur' seçilecek.
  • Sonra altta yer alan 'başvur' butonu tıklanacak.
  • TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.
SON DAKİKA