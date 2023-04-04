Haberler Yaşam EYT başvuru sonuçları sorgulama ekranı | SGK e-Devlet 2023 EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: 04.04.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 11:10

EYT başvuru sonuçları sorgulama ekranı | SGK e-Devlet 2023 EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

EYT başvuru sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ile emeklilik yolu açılan milyonlarca kişi e-Devlet ve SGK sistemi aracılığı ile başvurularını gerçekleştirdi. Bayramdan önce emekli olmak isteyen vatandaşlar "2023 EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Söz konusu yasa ile ilk etapta sigorta ve prim gün sayısı şartlarını taşıyan 2 milyon 250 bin kişi emekliliğe hak kazanmıştı. İşte, e-Devlet ve SGK ile EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı ve detaylar.