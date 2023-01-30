Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT’lilerin ilk emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2023 EYT maaşı ne zaman yatacak, maaş ödeme tarihleri açıklandı mı?

EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu yaş şartı olmadan prim günü ve çalışma süresini dolduranların emekli olacağını söyledi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin düzenleme Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu yaş şartı aranmadan mevzuat çerçevesinde emekliliği hak eden EYT'lilerin emekli olacağını söyledi.

İLK EMEKLİ MAAŞI MART AYINDA YATIRILACAK

EYT yasasının yürürlüğe girmesi ile emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar ilk maaşlarını Mart ayı içerisinde alacak.

Akbaşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Bugün tarihi bir gün. Zira bir sözümüzü daha yerine getirmenin bahtiyarlığı içindeyiz. 5 adım atacağız demiştik. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları düzenlenmesi, 3600 ek göstergeyle ilgili düzenleme, 500 bine yakın sözleşmeli personelin kadroya geçişi ve EYT ile ilgili yasal düzenlemeyi yapacağız demiştik. 2021 yılında 2022 bütçesi görüşülürken bunları ifade etmiştik. Bugüne kadar 4 tanesini hayata geçirdik. Sıra EYT'de demiştik. Şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız TBMM'ye sunuyorlar.

Bütün sosyal güvenlik sistemlerinde 3 şart aranır. Sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı, yaş şartı. Bu çerçevede özellikle kamuoyunda EYT adı altında oluşan platformlar, dernekler, çeşitli yapıların bu konudaki talepleri söz konusu oldu ve özellikle bizim bu açıklamalarımızı ortaya koymakla birlikte EYT platformları 2022 yılı içinde farklı zaman süreçlerinde hem AK Parti hem MHP'yi ziyaret etmek suretiyle taleplerini dile getirdiler, prim ve sigortalılık süresini doldurmakla birlikte yaşa takılan birçok insanın talebini bize ilettiler. Yaş şartının ortadan kaldırılması talebi oldu. Cumhurbaşkanımız bu konunun çözülmesi talimatı çerçevesinde çalışmaları ortaya koyduk, bu teklifimizi en son Cuma günü yapılan müzakereler sonucunda kanunda en son şekli teklife dönüştürülmüş oldu. Bu teklifi TBMM'ye sunduk. Şunu ifade etmek isterim ki, evvel emirde 2 milyon 250 bin çalışanımızı 2023 yılında doğrudan etkileyen yaklaşık 5 milyon çalışanımıza bu konuda dokunan ve onların durumlarına dönük bir düzenlemeyi ihtiva eden bu önemli tarihi reforma sağlam bir iradeyle bütün milletimizin derdiyle dertlenen, bütün toplum kesimlerine olumlu dokunuşlarla refah seviyesini yükseltmeye büyük bir ekonomik sıçrayışa başarılı bir bütçe yönetimine imza atan milli ekonomi modeliyle Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a buradan teşekkürlerimi arz ediyorum.

Bu sağlam bir iradenin istikrar ve güvenin büyük ve güçlü Türkiye vizyonunun güçlü Türkiye'nin neticesidir. Bu irade önemli bir siyasi iradedir.

3 şeyi düzenliyoruz. 4 maddeden müteşekkil bir teklif. 2'si esasa, 1'i yürürlüğe biri de yürütmeye ilişkin. EYT'ye has yalın, sade ve uygulanabilirliği basit, genel ve kapsamlı şekilde hakları genişletici şekilde bir düzenlemeyi ihtiva ediyor.