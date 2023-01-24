EYT SON DAKİKA AÇIKLAMASI! Meclis tarihi duyuruldu! EYT ilk maaş ne zaman ödenecek, hangi tarihte yürürlüğe girecek?

EYT son dakika haberleri yasalaşma süreci ile emekli adaylarının gündemindeki yerini koruyor. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde yaş şartının kaldırılmasıyla beraber yürürlük tarihi için geri sayım başladı. SSK, BAĞKUR emeklilik şartları, prim gün sayısı hesaplama işlemleri devam ederken ilk maaş ödeme tarihi belli oldu. Bu noktada ''EYT ne zaman Meclis'e gelecek, ilk maaş ne zaman yatacak?'' soruları yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulunan Bakan Bilgin, EYT'nin meclise sunulacağı tarihi duyurdu. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek, ilk emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte, 2023 EYT son durum gelişmeleri bugün…