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Giriş Tarihi: 24.01.2023 20:05 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 20:05

EYT SON DAKİKA AÇIKLAMASI! Meclis tarihi duyuruldu! EYT ilk maaş ne zaman ödenecek, hangi tarihte yürürlüğe girecek?

EYT son dakika haberleri yasalaşma süreci ile emekli adaylarının gündemindeki yerini koruyor. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde yaş şartının kaldırılmasıyla beraber yürürlük tarihi için geri sayım başladı. SSK, BAĞKUR emeklilik şartları, prim gün sayısı hesaplama işlemleri devam ederken ilk maaş ödeme tarihi belli oldu. Bu noktada ''EYT ne zaman Meclis'e gelecek, ilk maaş ne zaman yatacak?'' soruları yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulunan Bakan Bilgin, EYT'nin meclise sunulacağı tarihi duyurdu. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek, ilk emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte, 2023 EYT son durum gelişmeleri bugün…

EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den Meclis tarihi açıklaması! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, şartları neler, ilk maaş ne zaman?

EYT şartları, kapsamı, prim gün sayısı ve ilk maaş ödeme tarihi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Meclis'e geleceği tarihi bekliyor. Milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açan kanun teklifi, TBMM onayı sonrası Resmi Gazete'de yayınlanacak. Yürürlük tarihi için bekleyiş devam ederken EYT ilk emekli maaşı ödeme tarihi belli oldu. EYT'liler Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik hesaplama işlemlerine başladı. Yasanın meclise sunulacağı tarih ile ilgili son açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek, hangi tarihte yasalaşacak, ilk maaşlar ne zaman yatacak? İşte, 2023 EYT son dakika haberleri ile ilk maaş ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı…

EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den Meclis tarihi açıklaması! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, şartları neler, ilk maaş ne zaman?

SON DAKİKA: BAKAN BİLGİN AÇIKLADI! EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gazetecilerin EYT düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı.

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin bu hafta Meclis'e gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya yanıt veren Bakan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"EYT bu hafta Meclis'e tahmin ediyorum gelir. Çünkü grupta milletvekilleriyle görüşüyorlar. Grubumuz tümüyle üzerinde konuştuklarını kanun teklifi haline dönüştürüp komisyonda tartışacaklar" dedi.

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"İÇERİKTE BİR ŞEY DEĞİŞMEZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT'nin maliyeti nedir?" sorusu üzerine de bu yıl için 120-150 milyar lira arasında bir tahminin bulunduğunu söyledi.

EYT'nin maliyetiyle ilgili konuşulan rakamların doğru olmadığını ifade eden Bilgin, "Rakamlar bizde, hesap bizde. Ben 150 milyar diyorum ama maksimum olabilecek şeyi diyorum. 120-150 milyar arasında değişebilir. Çünkü kaç kişi müracaat edecek bilmiyorsunuz" diye konuştu.

Prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir soruya karşılık Bakan Bilgin, "EYT kapsamındaki borçlanmalar bunun içinde değil. Onun borçlanması tamamen bizim meri kanunumuza göre yapılan bir şey. '5000, 9000 prim gününü dolduramıyorum ya da 1000 gün eksiğim var yapılandırayım' diyemezsin. Mevcut kanunda 1000 gün eksiğin varsa çalışacaksın. Böyle bir borçlanma yok" dedi.

EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den Meclis tarihi açıklaması! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, şartları neler, ilk maaş ne zaman?

EYT İÇİN SUNUM YAPILDI!

Milyonların yakından takip ettiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. TBMM'de basına kapalı olarak EYT toplantısı yapıldı.

Toplantıya AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Yılmaz Tunç ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz katıldı.

Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları tarafından EYT ile ilgili geniş kapsamlı teknik bir sunum yapıldığı belirtildi.

EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den Meclis tarihi açıklaması! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, şartları neler, ilk maaş ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde EYT düzenlemesi ile ilgili Meclis'te açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konunun kendilerinden çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mecliste bizim milletvekili arkadaşlarımız konuyu tartışıyorlar, konuyu meclise onlar taşıyacak biz değil. Onlar değerlendirmelerini yapıp komisyona gönderecekler. Konu meclisin idaresinde bizden top çıktı. Milletvekillerimizin idaresinde bundan sonraki aşamaları biz takip etmiyoruz ama mart ayında neticelenir diye düşünüyorum."

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