Yasadaki son rötuşlar yapılıp Meclis Başkanlığı'na sunulmasıyla birlikte EYT son dakika haberleri sıklıkla araştırılmaya başladı. mekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik hesapları; yaş sınırının kaldırılmasıyla birlikte araştırılıyor. EYT şartları ve prim günü gündemdekini yerini alırken, 2,5 milyon Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamında yer alan vatandaşın yüzü gülmüş durumda. 4A, 4B, 4C emekli maaşı tablosu, ocak zammı ile birlikte şekillenmişti. EYT şartları arasında kıdem tazminatı, staj, askerlik ve doğum borçlanması, 3600 prim günü, yaş gibi hususlar araştırılmakta. EYT ne zaman açıklanacak, Meclis'ten geçecek? İşte EYT son durum haberi