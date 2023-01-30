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Haberler Yaşam EYT son dakika haberleri bugün: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasa Meclis'e sunuldu! EYT şartları ne oldu, ne zaman yasalaşacak?
Giriş Tarihi: 30.01.2023 21:39 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 21:39

EYT son dakika haberleri bugün: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasa Meclis'e sunuldu! EYT şartları ne oldu, ne zaman yasalaşacak?

Yasadaki son rötuşlar yapılıp Meclis Başkanlığı'na sunulmasıyla birlikte EYT son dakika haberleri sıklıkla araştırılmaya başladı. mekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik hesapları; yaş sınırının kaldırılmasıyla birlikte araştırılıyor. EYT şartları ve prim günü gündemdekini yerini alırken, 2,5 milyon Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamında yer alan vatandaşın yüzü gülmüş durumda. 4A, 4B, 4C emekli maaşı tablosu, ocak zammı ile birlikte şekillenmişti. EYT şartları arasında kıdem tazminatı, staj, askerlik ve doğum borçlanması, 3600 prim günü, yaş gibi hususlar araştırılmakta. EYT ne zaman açıklanacak, Meclis'ten geçecek? İşte EYT son durum haberi

EYT son dakika haberleri bugün: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasa Meclis’e sunuldu! EYT şartları ne oldu, ne zaman yasalaşacak?

EYT şartları ve açıklanma tarihi gündemdeki yerini koruyor. İmzası tamamlanan EYT kanun teklifi 30 Ocak bugün Meclis Başkanlığı'nda yerini aldı. Böylece uzun süredir bekleyen düzenleme yasalaşmak için son adıma ihtiyaç duyuyor. Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu kanun teklifi maddeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, EYT şartları ne, prim günü şartı kaç, yaş şartı var mı? EYT ne zaman çıkacak? İşte detaylar

EYT son dakika haberleri bugün: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasa Meclis’e sunuldu! EYT şartları ne oldu, ne zaman yasalaşacak?

EYT HABERLERİ | BUGÜN MECLİS BAŞKANLIĞI'NDA!

EYT'de son adım atıldı! Geçtiğimiz günlerde imzaya sunulan taslak metinde son düzenlemeler yapıldı. Bakan Bilgin ve Bakan Nebati düzenlemeye dair sunumunu gerçekleştirdi.

İmzası tamamlanan EYT kanun teklifi 30 Ocak bugün Meclis Başkanlığı'nda yerini aldı. Ardından alt komisyonlardan geçecek düzenleme yasalaşma yolunda.

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EYT son dakika haberleri bugün: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasa Meclis’e sunuldu! EYT şartları ne oldu, ne zaman yasalaşacak?

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu kanun teklifi maddeleri hakkında açıklamalarda bulundu:

EYT son dakika haberleri bugün: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasa Meclis’e sunuldu! EYT şartları ne oldu, ne zaman yasalaşacak?

PRİM GÜNÜNÜ DOLDURAN HERKES!

"Birinci düzenlememiz bu konu ile ilgili. Aynen EYT platformlarının ortaya koyduğu yaşa takılma engelinin kaldırılması. Yürürlükteki mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini sigortalılık süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan istisnasız emekli olabilme hakkına sahip.

İster Bağkur'lu, ister SSK'lı, ister emekli sandığı hangi noktada olursa olsun bu konuda emeklilikte yaşa takılma meselesi bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren artık tarihe kavuşmuş olacak. 8 Eylül 1999 bu tarih dahil olmak üzere yani 9 Eylül 1999'dan önceye sigortalılık süresini mevcut mevzuata göre götürebilen her bir çalışanımız artık yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olabilecek."

EYT son dakika haberleri bugün: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasa Meclis’e sunuldu! EYT şartları ne oldu, ne zaman yasalaşacak?

"İkinci olarak, bu konuda çalışma hayatının desteklenmesi ve kayıt içerisinde bunun devam etmesi, üretimin, ihracatın, ekonominin büyümesi ve bu konuda bir sekteye uğranılmaması, işçimizin de, işverenimizin de, işyerimizin de lehine sonuçlar doğurabilmesi amacıyla biz bu konuda sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle 5 puan iş yerlerine bu konuda her bir çalışan emekliliği hak edip emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olan bütün çalışanlarla ilgili bu kanun teklifi bünyesinde yaklaşık 500 lira bir desteklemeyi Hazinemiz üstleniyor ve bu konuda yüzde 5 oranında bir destek primi söz konusu oluyor."

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