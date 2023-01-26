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Haberler Yaşam EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Yasa Meclis’te! EYT ne zaman yürürlüğe girecek, şartları neler, ilk emekli maaşı ne zaman?
Giriş Tarihi: 26.01.2023 22:42 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 22:42

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN: Yasa Meclis’te! EYT ne zaman yürürlüğe girecek, şartları neler, ilk emekli maaşı ne zaman?

EYT son dakika haberleri yasalaşma süreci için takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan düzenlemenin taslak metni Meclis'e geldi ve imzaya açıldı. Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi halinde yasalaşma süreci tamamlanacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Milyonlarca emekli adayı yürürlük tarihi için geri sayıma geçerken Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları, maaş hesaplama ve prim gün sayısı değerlendirme işlemleri hız kazandı. Öte yandan EYT ilk maaş ödeme tarihi geçtiğimiz günlerde Bakan Bilgin tarafından açıklanmıştı. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek, şartları neler? İşte, 2023 EYT son durum gelişmeleri bugün…

EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2023: Yasa Meclis’e geldi! EYT şartları neler, ne zaman yasalaşacak, ilk maaş ne zaman ödenecel?

EYT şartları, kapsamı, prim gün sayısı ve ilk maaş ödeme tarihi ile ilgili araştırmalar sürerken bir son dakika gelişmesi yaşandı. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT kanun teklifi Meclis'e geldi. Milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açan yasa, TBMM'de görüşülmeye başlandı. Yürürlük tarihi için bekleyiş devam ederken Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik hesaplama işlemleri sürüyor. Yaklaşık 5 milyon EYT'li ilk aylıklarını alacakları tarihi merak ederken Bakan Bilgin, ''EYT ilk emekli maaşı ne zaman ödenecek?'' sorusuna yanıt vermişti. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, emeklilik şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, 2023 EYT son durum gelişmeleri…

EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2023: Yasa Meclis’e geldi! EYT şartları neler, ne zaman yasalaşacak, ilk maaş ne zaman ödenecel?

SON DAKİKA HABERİ: EYT MECLİS'E GELDİ!

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası Meclis'e geldi. Şartlar ve kapsam TBMM'de imzaya açıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kanun teklifi hakkında bir sunum yapara bütçe çalışmalarını paylaştı.

İmzaların ardından Meclis Başkanlığı'na sunulacak kanun teklifinin alt komsiyonlardan ve Genel Kurul'dan geçerek bir hafta içinde yasalaşması bekleniyor. Yasanın Meclis'ten çıkışı ile birlikte Resmi Gazete sayısı beklenecek.

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EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2023: Yasa Meclis’e geldi! EYT şartları neler, ne zaman yasalaşacak, ilk maaş ne zaman ödenecel?

İLK MAAŞLAR MART AYINDA!

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ardından hemen sorgulanmaya başlayan EYT ilk maaş tarihi Bakan Bilgin'in açıklaması ile yanıt buldu:

Bakan Bilgin, Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin soru üzerine, "EYT'lilerin martın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2023: Yasa Meclis’e geldi! EYT şartları neler, ne zaman yasalaşacak, ilk maaş ne zaman ödenecel?

STAJ VE ÇIRAKLIK KAPSAMDA OLACAK MI?

Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile yaş şartının kaldırıldığını dile getirerek, stajyer ve çıraklar konusunda şöyle konuştu:

"Staj yapanlar, iş yerinde çalışma ilişkisi kurmuyorlar, iş akdi gerçekleşmiyor. Dolayısıyla işveren onlar için prim ödemiyor. Yani onlar için geçerli olan bir durum değil. Onlar bir eğitim için gidiyorlar oraya. O eğitim sürecinde başlarına bir şey gelmesin diye devlet onlara sağlık sigortası yatırıyor, koruyucu sigorta düzenlemesi yapıyor. Onunla iş akdini birbirine karıştırmamak lazım. Orada öyle bir karışıklık var. Borçlanma vesaire bunlar söz konusu değil. İşvereniniz kim olacak, kimin adına borçlarınızı yatıracaksınız? Yani iş akdinin gerektirdiği şartların ve standartların hiçbirisi onlarda söz konusu değil."

EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2023: Yasa Meclis’e geldi! EYT şartları neler, ne zaman yasalaşacak, ilk maaş ne zaman ödenecel?

PRİM GÜN SAYISI VE ÇALIŞMA SÜRESİNE DİKKAT!

"EYT ile ilgili 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesi mümkün olur mu?" sorusunu cevaplayan Bilgin, "Olmaz, çünkü EYT dediğimiz şey, 8 Eylül'de geçerli olan yasanın değiştirilerek yaş şartı konulması. Dolayısıyla bu tarihte çalışan olması lazım ki o yaşa takılsın" diye konuştu.

EYT konusunda stajyer ve çırakların durumuna ilişkin soru üzerine Bilgin, emeklilik için "prim gün sayısı", "yıl sayısı" ve "yaş" şartlarının bulunduğunu hatırlattı.

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