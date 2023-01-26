EYT son dakika haberleri yasalaşma süreci için takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan düzenlemenin taslak metni Meclis'e geldi ve imzaya açıldı. Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi halinde yasalaşma süreci tamamlanacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Milyonlarca emekli adayı yürürlük tarihi için geri sayıma geçerken Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları, maaş hesaplama ve prim gün sayısı değerlendirme işlemleri hız kazandı. Öte yandan EYT ilk maaş ödeme tarihi geçtiğimiz günlerde Bakan Bilgin tarafından açıklanmıştı. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek, şartları neler? İşte, 2023 EYT son durum gelişmeleri bugün…