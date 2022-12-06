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Haberler Yaşam EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar son adımda! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 06.12.2022 08:27 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 08:27

EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar son adımda! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT haberleri bugün de gündemdeki yerini aldı. Yaş haddine takılan emekli adayları emeklilikte yaşa takılanlar yasası ile çözüme kavuşuyor. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Staj, kıdem tazminatı, prim, yaş, borçlanma gibi konu başlıkları masada. EYT son dakika haberleri takip edilmeye devam ediyor. Bu ay içinde Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme için çeşitli formüller masada. Peki, EYT ne zaman çıkacak, şartları nedir, kimleri kapsıyor? İşte, EYT son dakika bugün haberleri 2022…

EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar son adımda! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor soruları bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Son olarak TİSK Başkanı ile görüşen Bakan Bilgin mevcut yasada korudukları adımları açıklamıştı. Sene sonunda ya da başında Meclis'e sunulacağı öngörülen emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için yoğun bir çalışma temposuna girildi. EYT son dakika haberleri yakın mercek altına alındı. İşte, 2022 EYT şartları, hesaplaması, son durum hakkında merak edilenler…

EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar son adımda! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Bilgin tarafından 1,5 milyon kişiyi kapsadığı aktarılan düzenleme ilgili Meclis tarihi olarak Aralık ayı verilmişti. Meclis takvimine bakıldığında 5 – 16 Aralık tarihleri arasında bütçe görüşmelerinin yapılması bekleniyor.

Bu tarihler arasında yasa teklifi Meclis gündeminde olmayacak ancak 16 Aralık sonrası yasanın Meclise gelmesi olası. Gelmemesi durumunda yeni yılda; ocak ayının başında düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.

Yeni yıla kalması halinde 5-15 Ocak 2023 tarihleri konuşulmaya başladı.

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EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar son adımda! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, sözleşmeliye kadro ve EYT açıklaması ile yasa tarihine dikkat çekti:

"Meclis takvimine uygun şekilde bunları çalışıp getireceğiz. Aralık ayında yapma planımız söz konusu. En kötü ihtimalle 2023 başında yasalaşmasına şahit olacağız"

EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar son adımda! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

TİSK BAŞKANI: EYT'DE ÇÖZÜM ÖNERİSİ SUNDUK!

Geçtiğimiz gün asgari ücret ve EYT son durumu hakkında TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Bakan Bilgin görüşmesi sonrası Akkol şu ifadeleri kullandı:

"EYT konusunda hem çalışan hem de işletmelerin beklentilerini aynı anda karşılayacak düşünceler olduğunu biliyoruz. Biz TİSK olarak beklentilerimizi çözüm önerisi olarak sunmayı seven teşkilatız. EYT kapsamında da benzer yaklaşımımız var.

Emekli olup çalışmaya devam edecek çalışanların SGK ve işveren primi artıyor."

EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar son adımda! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

"Yüzde 80'in üzerindeki EYT'liler iş hayatına devam etmek istiyor. Devletten Maaş almak ve işletmede çalışmak istiyor. Çok sayıda işveren istihdamı devam ettirmek istiyor. Burada bir uyum görüyoruz. Bu uyumun kaybolmamasını istiyoruz. Emekli çalıştırırsanız maliyet söz konusu. Sayın bakanım müjdeli haberi vermişti. Emeklilerle emekli olmayan çalışanlar arasında SGK prim farkı giderilecek."

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