EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar son adımda! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT haberleri bugün de gündemdeki yerini aldı. Yaş haddine takılan emekli adayları emeklilikte yaşa takılanlar yasası ile çözüme kavuşuyor. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Staj, kıdem tazminatı, prim, yaş, borçlanma gibi konu başlıkları masada. EYT son dakika haberleri takip edilmeye devam ediyor. Bu ay içinde Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme için çeşitli formüller masada. Peki, EYT ne zaman çıkacak, şartları nedir, kimleri kapsıyor? İşte, EYT son dakika bugün haberleri 2022…