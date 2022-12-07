Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EYT SON DURUM 7 ARALIK 2022: Kritik toplantı sonrası yaş koşulu değerlendirmesi! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 07.12.2022 11:57 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 11:57

EYT SON DURUM 7 ARALIK 2022: Kritik toplantı sonrası yaş koşulu değerlendirmesi! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT son dakika haberleri vatandaşların gündeminden düşmüyor. Son olarak Bakan Bilgin, Bakan Nebati ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay külliyede bir araya geldi. EYT yaş şartı üzerinde durulan toplantının ardından emeklilikte yaşa takılanlar araştırmalara başladı. Sene sonu Meclis'e gelmesi beklenen yasayla ilgili son kararı Başkan Erdoğan verecek. Prim, staj, yaş koşulu gibi başlıklarla değerlendirilen düzenleme için geri sayım başladı. Peki, EYT şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte, 2022 EYT son dakika bugün haberleri…

EYT SON DURUM 7 ARALIK 2022: Kritik toplantı sonrası yaş koşulu değerlendirmesi! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT son durum toplantıların ardından bir kez daha gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda emeklilikte yaşa takılanlar çözüme kavuşacak. Yaş şartı üzerinde durulan toplantının ardından taslak çalışma bitti. Bakan Bilgin, çalışma üzerinde yoğunlaştıklarını bildirdi. Peki, EYT ne zaman açıklanacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, EYT son dakika haberleri 2022…

EYT SON DURUM 7 ARALIK 2022: Kritik toplantı sonrası yaş koşulu değerlendirmesi! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT HABERLERİ: TASLAK TAMAMLANDI!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleşen emeklilikte yaşa takılanlar toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı.

EYT yasası için taslak çalışma tamamlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EYT SON DURUM 7 ARALIK 2022: Kritik toplantı sonrası yaş koşulu değerlendirmesi! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU?

EYT düzenlemesi ardından prim ve sigorta süresini dolduran 2 milyon kişinin bir anda emekli olması bütçe üzerinde etkili olacak. Ağır bir yük olmasından endişe eden işverenler konuyla ilgili talepte bulundu.

EYT SON DURUM 7 ARALIK 2022: Kritik toplantı sonrası yaş koşulu değerlendirmesi! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları oldu. Ancak son kararı Başkan Erdoğan verecek. Taslak çalışmayı değerlendirecek Recep Tayyip Erdoğan, yaş şartını da değerlendirmeye alacak.

EYT SON DURUM 7 ARALIK 2022: Kritik toplantı sonrası yaş koşulu değerlendirmesi! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Bilgin tarafından 1,5 milyon kişiyi kapsadığı aktarılan düzenleme ilgili Meclis tarihi olarak Aralık ayı verilmişti. Meclis takvimine bakıldığında 5 – 16 Aralık tarihleri arasında bütçe görüşmelerinin yapılması bekleniyor.

Bu tarihler arasında yasa teklifi Meclis gündeminde olmayacak ancak 16 Aralık sonrası yasanın Meclise gelmesi olası. Gelmemesi durumunda yeni yılda; ocak ayının başında düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.

SON DAKİKA