EYT SON DURUM 7 ARALIK 2022: Kritik toplantı sonrası yaş koşulu değerlendirmesi! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT son dakika haberleri vatandaşların gündeminden düşmüyor. Son olarak Bakan Bilgin, Bakan Nebati ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay külliyede bir araya geldi. EYT yaş şartı üzerinde durulan toplantının ardından emeklilikte yaşa takılanlar araştırmalara başladı. Sene sonu Meclis'e gelmesi beklenen yasayla ilgili son kararı Başkan Erdoğan verecek. Prim, staj, yaş koşulu gibi başlıklarla değerlendirilen düzenleme için geri sayım başladı. Peki, EYT şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte, 2022 EYT son dakika bugün haberleri…