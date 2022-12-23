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Haberler Yaşam EYT son dakika haberleri: Prim ve yaş dengesi! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT şartları neler, yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 23.12.2022 11:26 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 11:28

EYT son dakika haberleri: Prim ve yaş dengesi! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT şartları neler, yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar haberleri takip edilmeye devam ediyor. Son olarak yeni asgari ücretin açıklanması ardından yasa düzenlemesi için geri sayım başladı. EYT son dakika haberleri Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'nin açıklamaları ile şekillenmeye başladı. Prim ve yaş dengesi kurmaya çalışan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yoğun çalışmalara devam ediyor. İki bakanlıkta harekete geçildi. Peki, EYT şartları neler, yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak? İşte, EYT son dakika haberleri bugün 2022…

EYT son dakika haberleri: Prim ve yaş dengesi! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT şartları neler, yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak?

EYT şartları, yaş sınırı, yasa çıkış tarihi gibi konu başlıkları ile araştırılmaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası ne zaman çıkacak sorusu yılbaşından bu yana yanıt arıyor. Konuyla ilgili değerlendirmeler Bakan Bilgin tarafından aktarılıyor. EYT son dakika haberleri gündemdeki yerini korurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda da çalışmalar başladı. İşte, EYT son durum 2022 hakkında merak edilenler…

EYT son dakika haberleri: Prim ve yaş dengesi! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT şartları neler, yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak?

EYT HABERLERİ SON DAKİKA: İŞVERENE KIDEM TAZMİNATI DESTEĞİ!

EYT kapsamında kıdem tazminatı sebebiyle işverenin üzerinde oluşacak yükü hafifletme çalışmaları Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde başlayacak.

Yüzde 75 kefalet oranıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) desteği sağlanacak. Detayları Bakan Nebati aktaracak.

Bakan Nebati, takvimin netleştiğini, toplamda 14 başlıkta olan KGF paketinin ayrıntılarını gelecek hafta paylaşacaklarını, ocak ayı itibarıyla kullanıma açmış olacaklarını ve kredilerin amacı dışında kullanılmasına asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

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EYT son dakika haberleri: Prim ve yaş dengesi! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT şartları neler, yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI!

Başkan Erdoğan'a yöneltilen "EYT konusunun 2023'e girmeden gündemden kalkacağını, geniş kapsamlı bir çözüme kavuşacağını söyleyebilir miyiz?" sorusu şöyle cevaplandı:

Tabii bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. Asgari ücret meselesiyle ilgili çalışmalar da aynı şekilde zaten yoğun bir şekilde devam ediyor. 2023'e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız.

EYT son dakika haberleri: Prim ve yaş dengesi! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT şartları neler, yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak?

EYT YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleşen emeklilikte yaşa takılanlar toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı.

EYT yasası için taslak çalışma tamamlandı.

EYT düzenlemesi ardından prim ve sigorta süresini dolduran 2 milyon kişinin bir anda emekli olması bütçe üzerinde etkili olacak. Ağır bir yük olmasından endişe eden işverenler konuyla ilgili talepte bulundu.

Kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları oldu. Ancak son kararı Başkan Erdoğan verecek. Taslak çalışmayı değerlendirecek Recep Tayyip Erdoğan, yaş şartını da değerlendirmeye alacak.

EYT son dakika haberleri: Prim ve yaş dengesi! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT şartları neler, yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Bilgin tarafından 1,5 milyon kişiyi kapsadığı aktarılan düzenleme ilgili Meclis takvimine bakıldığında 5 – 16 Aralık tarihleri arasında bütçe görüşmeleri yapıldı.

Aralık ayında yasa teklifi Meclis gündeminde olmayacak. Yasanın 2023 Ocak ayında görüşülmesi bekleniyor.

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