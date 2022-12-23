EYT son dakika haberleri: Prim ve yaş dengesi! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT şartları neler, yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar haberleri takip edilmeye devam ediyor. Son olarak yeni asgari ücretin açıklanması ardından yasa düzenlemesi için geri sayım başladı. EYT son dakika haberleri Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'nin açıklamaları ile şekillenmeye başladı. Prim ve yaş dengesi kurmaya çalışan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yoğun çalışmalara devam ediyor. İki bakanlıkta harekete geçildi. Peki, EYT şartları neler, yaş sınırı var mı, ne zaman çıkacak? İşte, EYT son dakika haberleri bugün 2022…