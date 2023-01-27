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Haberler Yaşam EYT SON DAKİKA NE ZAMAN YASALAŞACAK? Meclis gündeminde! EYT ne zaman yasalaşacak, şartları neler, ilk emekli maaşı ödemesi ne zaman?
Giriş Tarihi: 27.01.2023 23:11 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 23:11

EYT SON DAKİKA NE ZAMAN YASALAŞACAK? Meclis gündeminde! EYT ne zaman yasalaşacak, şartları neler, ilk emekli maaşı ödemesi ne zaman?

EYT son dakika haberleri yasalaşma süreci ile gündemde yer almaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin taslak metni geçtiğimiz gün Meclis'e geldi ve imzalar atıldı. Milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açan kanun teklifi Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Ardından süreç Meclis Plan Bütçe Komisyonu ile devam edecek. Yürürlük tarihi için geri sayım devam ederken Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları, maaş hesaplama ve prim gün sayısı değerlendirme işlemleri başladı. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, emeklilik şartları neler, ilk maaş ne zaman ödenecek? İşte, 2023 EYT son durum gelişmeleri ve detaylar…

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası Meclis’te! EYT şartları neler, ilk maaş ne zaman ödenecek?

EYT şartları, prim gün sayısı, kapsamı, ilk maaş ödeme tarihi gibi detaylar araştırma konusu olmaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT kanun teklifi Meclis'e geldi ve AK Parti milletvekilleri tarafından imzalandı. Önümüzdeki hafta başında söz konusu kanun teklifi için ikinci aşamaya geçilecek. Bu noktada ''EYT ne zaman çıkacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek?'' sorularına yanıt aranırken milyonların gözü Pazartesi gününe çevrildi. Düzenleme ile emekli olmayı bekleyen yaklaşık 5 milyon EYT'li Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik hesaplama işlemlerine başladı. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, emeklilik şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, 2023 EYT son durum gelişmeleri ve ilk maaş ödeme tarihi…

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası Meclis’te! EYT şartları neler, ilk maaş ne zaman ödenecek?

SON DAKİKA: EYT MECLİS'E GELDİ VE İMZALAR ATILDI!

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yasası ile ilgili son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan ve metin haline getirilen taslak, Meclis'te kanun teklifi haline getirildi ve milletvekilleri için imzaya açıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün kanun teklifi hakkında AK Parti milletvekillerine sunum yaparak bütçe konusunda bir sorun olmadığını bildirdi.

AK Parti grubunda imzaya açılan EYT yasa teklifi için milletvekillerinin imzalarını atmasının ardından ikinci aşamaya geçilecek. Bu aşamada EYT kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunalacak ve daha sonra Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda onaylanmasının ardından yasa taslağı Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulacak.

EYT yasası Şubat ayı içerisinde Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Tüm bu aşamaların yaklaşık 2 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

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EYT düzenlemesi 5 aşamadan geçerek yasalaşacak:

Kanun teklifi metinleri hazırlandı

Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek

TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak

Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak

Resmi Gazete'de yayımlanacak

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası Meclis’te! EYT şartları neler, ilk maaş ne zaman ödenecek?

İLK EMEKLİ MAAŞI MART AYINDA ÖDENECEK!

EYT yasasının yürürlüğe girmesi ile emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar ilk maaşlarını Mart ayı içerisinde alacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada EYT ilk maaş tarihi ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"EYT'lilerin martın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum."

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası Meclis’te! EYT şartları neler, ilk maaş ne zaman ödenecek?

STAJ VE ÇIRAKLIK EYT KAPSAMINDA OLACAK MI?

Türkiye'de SGK mevzuatına göre staj ve çıraklık sigortası olanların bu sigortaları başlangıç olarak kabul edilmiyor. Bu sürelerin borçlanmaları da yapılamıyor.

Bakan Vedat Bilgin staj sigortası ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Staj yapanlar, iş yerinde çalışma ilişkisi kurmuyorlar, iş akdi gerçekleşmiyor. Dolayısıyla işveren onlar için prim ödemiyor. Yani onlar için geçerli olan bir durum değil. Onlar bir eğitim için gidiyorlar oraya. O eğitim sürecinde başlarına bir şey gelmesin diye devlet onlara sağlık sigortası yatırıyor, koruyucu sigorta düzenlemesi yapıyor. Onunla iş akdini birbirine karıştırmamak lazım. Orada öyle bir karışıklık var. Borçlanma vesaire bunlar söz konusu değil. İşvereniniz kim olacak, kimin adına borçlarınızı yatıracaksınız? Yani iş akdinin gerektirdiği şartların ve standartların hiçbirisi onlarda söz konusu değil."

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