EYT son dakika haberleri yasalaşma süreci ile gündemde yer almaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin taslak metni geçtiğimiz gün Meclis'e geldi ve imzalar atıldı. Milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açan kanun teklifi Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Ardından süreç Meclis Plan Bütçe Komisyonu ile devam edecek. Yürürlük tarihi için geri sayım devam ederken Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları, maaş hesaplama ve prim gün sayısı değerlendirme işlemleri başladı. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, emeklilik şartları neler, ilk maaş ne zaman ödenecek? İşte, 2023 EYT son durum gelişmeleri ve detaylar…