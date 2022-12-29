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Giriş Tarihi: 29.12.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 11:51

EYT staj ve çıraklık sigortası son durum: Çıraklık ve staj sigortası EYT’de başlangıç sayılacak mı? Staj yapanlar EYT kapsamına alınacak mı?

EYT staj ve çıraklık sigortası son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün sene başından bu yana merakla beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile ilgili detayları duyurdu. Yaş sınırının kaldırılmasıyla beraber yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaş emekli olma hakkı elde etti. Böylece EYT şartları arasında sadece 5.000 prim gününü doldurmak kaldı. Bu noktada eksik primi olan vatandaşlar, staj ve çıraklık sigortasının EYT'de başlangıç sayılıp sayılmayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, çıraklık ve staj EYT'de başlangıç sayılacak mı? Staj yapanlar EYT kapsamına alınacak mı? İşte, konu ile ilgili tüm gelişmeler…

EYT staj ve çıraklık sigortası son durum: Çıraklık ve staj sigortası EYT’de başlangıç sayılacak mı? Staj yapanlar EYT kapsamına alınacak mı?

Çıraklık ve staj sigortası EYT'de başlangıç sayılacak mı sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Emekli olmak için yaşı bekleyenler için beklenen haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde yaş şartının olmayacağını duyurdu. Böylece prim ödeme gün sayısını ve sigortalılık süresini tamamlayan 2 milyonu aşkın vatandaş emeklilik hakkı elde etti. Bu gelişme sonrası EYT staj ve çıraklık sigortası durumu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Çıraklık ve staj sigortası bulunan vatandaşlar, ''Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamına dahil edildi mi? Staj yapanlar EYT kapsamına alınacak mı?'' sorularına yanıt arıyor. İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

EYT staj ve çıraklık sigortası son durum: Çıraklık ve staj sigortası EYT’de başlangıç sayılacak mı? Staj yapanlar EYT kapsamına alınacak mı?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI!

Külliye'deki EYT toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT açıklaması ile yaş sınırı konusu yanıt buldu. İşte o açıklamalar:

EYT olarak bilinen bu düzenleme kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır. Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemini, makul bir seviyeye getirilmesi hususunda çok önemli reformlara imza atmış bir hükümetiz.

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EYT staj ve çıraklık sigortası son durum: Çıraklık ve staj sigortası EYT’de başlangıç sayılacak mı? Staj yapanlar EYT kapsamına alınacak mı?

Ülke ekonomisinin üzerine yük bindirmemek için uzunca bir süre böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık. Devlet için büyük bir fedakarlık olan bu düzenleme ile artık sistemi yerli yerine oturtmuş olacağız.

Ülke ekonomisinin üzerine kaldıramayacağı yükler bindirmemek için bu düzenlemeye sıcak bakmadık. Büyüyen, gelişen kalkınan Türkiye'nin imkânlarının elverdiğini gördüğümüzde ilgili kurumlara talimat vererek çalışmaları başlattık. Geçtiğimiz hafta duyurduğumuz asgari ücret rakamı da bu iradenin tezahürüdür.

EYT staj ve çıraklık sigortası son durum: Çıraklık ve staj sigortası EYT’de başlangıç sayılacak mı? Staj yapanlar EYT kapsamına alınacak mı?

EYT YASASINDA YAŞ SINIRI KALKTI!

"Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık."

EYT staj ve çıraklık sigortası son durum: Çıraklık ve staj sigortası EYT’de başlangıç sayılacak mı? Staj yapanlar EYT kapsamına alınacak mı?

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesinin şartları şu şekilde:

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için uygulanacak:

SSK (4A) için;

5.000 gün primi tamamlamak,

Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için;

Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

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