EYT staj ve çıraklık sigortası son durum: Çıraklık ve staj sigortası EYT’de başlangıç sayılacak mı? Staj yapanlar EYT kapsamına alınacak mı?

EYT staj ve çıraklık sigortası son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün sene başından bu yana merakla beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile ilgili detayları duyurdu. Yaş sınırının kaldırılmasıyla beraber yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaş emekli olma hakkı elde etti. Böylece EYT şartları arasında sadece 5.000 prim gününü doldurmak kaldı. Bu noktada eksik primi olan vatandaşlar, staj ve çıraklık sigortasının EYT'de başlangıç sayılıp sayılmayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, çıraklık ve staj EYT'de başlangıç sayılacak mı? Staj yapanlar EYT kapsamına alınacak mı? İşte, konu ile ilgili tüm gelişmeler…