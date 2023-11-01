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Haberler Yaşam Ezgi Aydındağ felç kalmıştı! ABD'li sürücüye verilen ceza herkesi şaşırttı!
Giriş Tarihi: 01.11.2023 16:28 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 16:28

Ezgi Aydındağ felç kalmıştı! ABD'li sürücüye verilen ceza herkesi şaşırttı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobili ile Ezgi Aydındağ'a (20) çarpıp, felç kalmasına neden olan ABD'li NATO görevlisi Reginald Thevenin (37), tutuksuz yargılandığı davada indirimsiz 3 yıl hapse çarptırıldı. Hakim, Thevenin'in yurt dışı yasağının devamına karar verip, ehliyetine de 2 yıl süreyle el koydu.

Ezgi Aydındağ felç kalmıştı! ABD’li sürücüye verilen ceza herkesi şaşırttı!

Korkunç kaza, 1 Temmuz 2021'de Güvercinlik Mahallesi'nde yaşandı. Tatil için Bodrum'a gelen NATO'da helikopter teknisyeni ABD vatandaşı Reginald Thevenin idaresindeki otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ezgi Aydındağ'a çarptı.

Ezgi Aydındağ felç kalmıştı! ABD’li sürücüye verilen ceza herkesi şaşırttı!

Kazada yaralanan Aydındağ, hastaneye kaldırıldı. Ezgi Aydındağ, ağır ameliyatlar geçirip, uzun bir tedavi sürecine girdi. Thevenin ise ifadesinin ardından serbest kaldı. Thevenin, süreç boyunca da tutuksuz yargılandı.

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Ezgi Aydındağ felç kalmıştı! ABD’li sürücüye verilen ceza herkesi şaşırttı!

İNDİRİMSİZ 3 YIL HAPİS
Reginald Thevenin hakkında 'olası kastla yaralama' suçundan Bodrum 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede Thevenin bilirkişi raporunda, ışık ihlali yaptığı ve asli kusurlu olduğu belirtildi.

Ezgi Aydındağ felç kalmıştı! ABD’li sürücüye verilen ceza herkesi şaşırttı!

Davanın 9'uncu ve karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Ezgi Aydındağ, annesi Fikriye Aydındağ, babası Hüseyin Aydındağ, yakınları, avukatları, sanık Reinald Thevenin ve avukatları katıldı.

Ezgi Aydındağ felç kalmıştı! ABD’li sürücüye verilen ceza herkesi şaşırttı!

Duruşmada hakimin son sözünü sorduğu Thevenin, beraatını istedi. Hakim karar için duruşmaya 5 dakika ara verdi. Aranın ardından hakim sanığa indirim uygulamadan 'Taksirle yaralamaya sebebiyet verme' suçundan 3 yıl hapis cezası ve yurt çıkış yasağının devam etmesine karar verdi. Bunun yanında mahkeme sanık Thevenin ehliyetine 2 yıl süreyle el koyarken, cezanın para cezasına çevrilmesine yer olmadığına karar verdi.

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