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Ezgi Aydındağ felç kalmıştı! ABD'li sürücüye verilen ceza herkesi şaşırttı!
Giriş Tarihi: 01.11.2023 16:28
Güncelleme Tarihi: 01.11.2023
16:28
Ezgi Aydındağ felç kalmıştı! ABD'li sürücüye verilen ceza herkesi şaşırttı!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobili ile Ezgi Aydındağ'a (20) çarpıp, felç kalmasına neden olan ABD'li NATO görevlisi Reginald Thevenin (37), tutuksuz yargılandığı davada indirimsiz 3 yıl hapse çarptırıldı. Hakim, Thevenin'in yurt dışı yasağının devamına karar verip, ehliyetine de 2 yıl süreyle el koydu.