Formula 1 yarışları ne zaman, F1 hangi kanalda? 2025 Formula 1 Avustralya GP yarış tarihi ve takımlar

Formula 1 yarışları ne zaman ve saat kaçta merak ediliyor. Hız tutkunlarının yakından takip ettiği dünyaca ünlü yarışlarda önce Avustralya GP yarışı takip edilecek. Sıralama turları ardından yarışa hazırlanan F1 pilotları 5 bin 278 metre uzunluğundaki Albert Park Pisti'ndeki 58 tura odaklandı. Peki, F1 hangi kanalda?