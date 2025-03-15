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Formula 1 yarışları ne zaman, F1 hangi kanalda? 2025 Formula 1 Avustralya GP yarış tarihi ve takımlar
Giriş Tarihi: 15.03.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025
10:06
Formula 1 yarışları ne zaman, F1 hangi kanalda? 2025 Formula 1 Avustralya GP yarış tarihi ve takımlar
Formula 1 yeni sezon yarışseverlerin gündemindeki yerini aldı. Avustralya Grand Prix ile başlayacak sezon öncesi geçtiğimiz yılın kazananı Carlos Sainz takip ediliyor. Öte yandan F1 efsaneleri Lewis Hamilton ve Charles Leclerc de izleyenlerin takibinde. 24 yarışlık seride Avustralya GP ne zaman, saat kaçta merak ediliyor. Peki; F1 hangi kanalda canlı yayımlanıyor?