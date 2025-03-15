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Haberler Yaşam Formula 1 yarışları ne zaman, F1 hangi kanalda? 2025 Formula 1 Avustralya GP yarış tarihi ve takımlar
Giriş Tarihi: 15.03.2025 10:06 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 10:06

Formula 1 yarışları ne zaman, F1 hangi kanalda? 2025 Formula 1 Avustralya GP yarış tarihi ve takımlar

Formula 1 yeni sezon yarışseverlerin gündemindeki yerini aldı. Avustralya Grand Prix ile başlayacak sezon öncesi geçtiğimiz yılın kazananı Carlos Sainz takip ediliyor. Öte yandan F1 efsaneleri Lewis Hamilton ve Charles Leclerc de izleyenlerin takibinde. 24 yarışlık seride Avustralya GP ne zaman, saat kaçta merak ediliyor. Peki; F1 hangi kanalda canlı yayımlanıyor?

Formula 1 yarışları ne zaman, F1 hangi kanalda? 2025 Formula 1 Avustralya GP yarış tarihi ve takımlar

Formula 1 yarışları ne zaman ve saat kaçta merak ediliyor. Hız tutkunlarının yakından takip ettiği dünyaca ünlü yarışlarda önce Avustralya GP yarışı takip edilecek. Sıralama turları ardından yarışa hazırlanan F1 pilotları 5 bin 278 metre uzunluğundaki Albert Park Pisti'ndeki 58 tura odaklandı. Peki, F1 hangi kanalda?

Formula 1 yarışları ne zaman, F1 hangi kanalda? 2025 Formula 1 Avustralya GP yarış tarihi ve takımlar

FORMULA 1 YARIŞLARI NE ZAMAN?

Formula 1 yeni sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix 16 Mart Pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak.

Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı İspanyol pilot Carlos Sainz kazandı. Bu pistteki en hızlı turu ise 2024 yılında 1:19.813 derecesiyle Monakolu sürücü Charles Leclerc gerçekleştirdi.

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Formula 1 yarışları ne zaman, F1 hangi kanalda? 2025 Formula 1 Avustralya GP yarış tarihi ve takımlar

2025 Avustralya Grand Prix'si sıralama turlarında yarış öncesi pole pozisyonunu alan isim McLaren pilotu Lando Norris oldu.

Sıralama turlarını Oscar Piastri ikinci, Max Verstappen üçüncü tamamladı.

Formula 1 yarışları ne zaman, F1 hangi kanalda? 2025 Formula 1 Avustralya GP yarış tarihi ve takımlar

FORMULA 1 HANGİ KANALDA?

F1 yarışları beIN Sports ve F1 TV ekranlarından canlı takip edilecek.

Formula 1 yarışları ne zaman, F1 hangi kanalda? 2025 Formula 1 Avustralya GP yarış tarihi ve takımlar

FORMULA 1 TAKIMLARI VE PİLOTLARI

Ferrari: Charles Leclerc, Lewis Hamilton
Red Bull: Max Verstappen, Liam Lawson
Mercedes: George Russell, Andrea Kimi Antonelli
McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri
Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll
Williams: Alex Albon, Carlos Sainz
Kick Sauber: Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto
Alpine: Pierre Gasly, Jack Doohan
Haas: Esteban Ocon, Oliver Bearman
Racing Bulls: Yuki Tsunoda, Isack Hadjar