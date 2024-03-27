Facebook Instagram ve Threads’den katil İsrail’e destek: Filistin ve Gazze paylaşımını kısıtladı!

Meta'nın 9 Şubat'ta açıkladığı ancak herhangi bir bilgilendirme yapmadan, sessizce uygulamalarına eklediği "siyasi içerikleri kısıtla" özelliğinin, kullanıcıların isteği dışında "varsayılan ayar" olarak uygulamada etkinleştirilmesi tartışmalara yol açtı.

Twitter'da da bir kullanıcı, Meta'nın bu hareketinin "Filistin veya insan hakları konularıyla ilgili paylaşımların" kullanıcıların karşısına daha az çıkacağı anlamına geldiğini vurguladı.