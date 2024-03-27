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Haberler Yaşam Facebook Instagram ve Threads’den katil İsrail’e destek: Filistin ve Gazze paylaşımını kısıtladı!
Giriş Tarihi: 27.03.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 15:31

Facebook Instagram ve Threads’den katil İsrail’e destek: Filistin ve Gazze paylaşımını kısıtladı!

Katil İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 21. Yüzyıl'ın soykırımına imza attı. Havadan ve karadan düzenlediği saldırılarla evleri, hastaneleri, okulları hatta ambulansları bile bombaladı. 30 binden fazla sivilin öldüğü katliamlara dünya gözünü kulağını tıkadı. META'nın CEO'su ABD'li Mark Zuckerberg de katil İsrail'den yana taraf aldı. Facebook, Instagram ve Threads'de yaptığı düzenlemelerle Filistin'e destek ve bilgilendirme paylaşımlarına erişim kısıtladı. Kullanıcılardan tepki yağdı: Zuckerberg İsrail soykırımının suç ortağıdır!

AA
Facebook Instagram ve Threads’den katil İsrail’e destek: Filistin ve Gazze paylaşımını kısıtladı!

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Filistin halkına ölüm yağdırdı. Havadan ve karadan kimyasal bombalarla hedef aldığı sivilleri hayattan kopardı. 5 aydır devam eden ve soykırıma varan katliamlarda can kaybı 30 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

Facebook Instagram ve Threads’den katil İsrail’e destek: Filistin ve Gazze paylaşımını kısıtladı!

21. Yüzyıl'ın en kanlı katliamının yaşandığı Gazze'den yükselen feryatlara kulaklarını kapatan ABD ve AB'li liderler başta olmak üzere küresel şirketler de katil Başbakan Netanyahu'ya ve İsrail'e destek açıklaması yaptı. Onların başında META'nın CEO'su ABD'li Mark Zuckerberg de yer aldı.

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Facebook Instagram ve Threads’den katil İsrail’e destek: Filistin ve Gazze paylaşımını kısıtladı!

Ancak İsrail'in gerçekleştirdiği katliamlara dünyanın dört bir yanından vatandaşlar sessiz kalmadı. Yöneticilerinin aldıkları kararı eleştiren vatandaşlar, meydanlarda Filistin için özgürlük sloganları attı. Katil İsrail'e destek veren META ise Filistin'e destek ve bilgilendirme paylaşımlarına erişim kısıtlaması getirmek için tepki çeken uygulamaya imza attı. Sosyal medya uygulamaları Facebook, Instagram ve Threads'de siyasi içerikleri kısıtlamaya başladı.

Facebook Instagram ve Threads’den katil İsrail’e destek: Filistin ve Gazze paylaşımını kısıtladı!

Meta'nın 9 Şubat'ta açıkladığı ancak herhangi bir bilgilendirme yapmadan, sessizce uygulamalarına eklediği "siyasi içerikleri kısıtla" özelliğinin, kullanıcıların isteği dışında "varsayılan ayar" olarak uygulamada etkinleştirilmesi tartışmalara yol açtı.

Twitter'da da bir kullanıcı, Meta'nın bu hareketinin "Filistin veya insan hakları konularıyla ilgili paylaşımların" kullanıcıların karşısına daha az çıkacağı anlamına geldiğini vurguladı.

Facebook Instagram ve Threads’den katil İsrail’e destek: Filistin ve Gazze paylaşımını kısıtladı!

Başka bir kullanıcı ise "Filistinli gazeteciler devam eden soykırımı belgeledikleri için her gün öldürülürken META, uygulamalarındaki siyasi içeriği gizlemeye karar verdi. Meta/Zuckerberg Filistin halkına yönelik soykırımın suç ortağıdır." ifadelerini kullandı.

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