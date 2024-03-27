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Facebook Instagram ve Threads’den katil İsrail’e destek: Filistin ve Gazze paylaşımını kısıtladı!
Giriş Tarihi: 27.03.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
15:31
Katil İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 21. Yüzyıl'ın soykırımına imza attı. Havadan ve karadan düzenlediği saldırılarla evleri, hastaneleri, okulları hatta ambulansları bile bombaladı. 30 binden fazla sivilin öldüğü katliamlara dünya gözünü kulağını tıkadı. META'nın CEO'su ABD'li Mark Zuckerberg de katil İsrail'den yana taraf aldı. Facebook, Instagram ve Threads'de yaptığı düzenlemelerle Filistin'e destek ve bilgilendirme paylaşımlarına erişim kısıtladı. Kullanıcılardan tepki yağdı: Zuckerberg İsrail soykırımının suç ortağıdır!