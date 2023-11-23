Facia ‘geliyorum’ demiş! SABAH yeni detaylara ulaştı: İhmaller gemiyi batırdı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisindeki kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları sürerken, SABAH olayla ilgili yeni detaylara ulaştı. 88 metre uzunluğu ve 12 metre genişliği olan Kafkametler gemisinin nehir için tasarlandığı, okyanus ve denizde kullanılmasının büyük risk taşıdığı, fırtınalı denizde bu nedenle ikiye ayrıldığı ortaya çıktı. 1992 yapımı olan geminin 31 yaşında olduğu, metal yorgunluğu bulunduğu ve 30 yaş üzeri gemilerin denize açılmadan önce sac değişimi yapılarak ağır bir bakımdan geçirilmesi gerektiği öğrenildi.