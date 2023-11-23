Facia ‘geliyorum’ demiş! SABAH yeni detaylara ulaştı: İhmaller gemiyi batırdı

YETERLİ SAYIDA MENDİREKLER YAPILMALI

Gemilerin ağır hava şartlarında barınabilmesi için yeterli sayıda mendirek yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Yiğit Aykurt, "Emniyetli bölgeler belirlenmeli. Ağır hava şartlarında, riskli olarak görülen gemilere, liman otoriteleri tarafından port clearance yani denize elverişlilik belgeleri düzenlenmelidir. Özellikle koster ve nehir tipi gemiler sıkı bir şekilde, teknik ve operasyonel anlamda, hem şirket hem liman devleti tarafından takip edilmelidir" dedi.

AĞIR HAVA ŞARTLARINDA SÜRÜKLENEBİLİR

Yiğit Aykurt, "Gemiler ağır hava şartlarında, demir taraması ile karşılaşabilirler. Demir taraması derken, gemi demir atıyor. Çapa ve demir zinciri deniz yüzeyine serilerek, gemiyi su üstünde sabit şekilde tutacak güç yaratılıyor. Ancak ağır hava şartlarında, çapa ve zincir, akıntı ve dalgalar yüzünden hareket ederek, geminin su üzerinde sürüklenmesine yol açabilir. Ağır hava şartları kontrolsüz şekilde sürüklenmeye neden olabilir. Dolayısıyla, ağır hava şartlarında, gemilerin belli bir müddet daha korunaklı limanlarda veya emniyetli bölgelerde kalması sağlanmalıdır" dedi.