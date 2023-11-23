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Haberler Yaşam Facia ‘geliyorum’ demiş! SABAH yeni detaylara ulaştı: İhmaller gemiyi batırdı
Giriş Tarihi: 23.11.2023 07:36 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 07:36

Facia ‘geliyorum’ demiş! SABAH yeni detaylara ulaştı: İhmaller gemiyi batırdı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisindeki kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları sürerken, SABAH olayla ilgili yeni detaylara ulaştı. 88 metre uzunluğu ve 12 metre genişliği olan Kafkametler gemisinin nehir için tasarlandığı, okyanus ve denizde kullanılmasının büyük risk taşıdığı, fırtınalı denizde bu nedenle ikiye ayrıldığı ortaya çıktı. 1992 yapımı olan geminin 31 yaşında olduğu, metal yorgunluğu bulunduğu ve 30 yaş üzeri gemilerin denize açılmadan önce sac değişimi yapılarak ağır bir bakımdan geçirilmesi gerektiği öğrenildi.

Ceyhan TORLAK
Facia ‘geliyorum’ demiş! SABAH yeni detaylara ulaştı: İhmaller gemiyi batırdı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisindeki kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları sürerken, SABAH olayla ilgili yeni detaylara ulaştı. 88 metre uzunluğu ve 12 metre genişliği olan Kafkametler gemisinin nehir için tasarlandığı, okyanus ve denizde kullanılmasının büyük risk taşıdığı, fırtınalı denizde bu nedenle ikiye ayrıldığı ortaya çıktı. 1992 yapımı olan geminin 31 yaşında olduğu, metal yorgunluğu bulunduğu ve 30 yaş üzeri gemilerin denize açılmadan önce saç değişimi yapılarak ağır bir bakımdan geçirilmesi gerektiği öğrenildi.

Facia ‘geliyorum’ demiş! SABAH yeni detaylara ulaştı: İhmaller gemiyi batırdı

İzmir Uzakyol Kaptan ve Baş Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Aykurt, "Karaya oturan gemi batmaz. Kafkametler gemisi nehir tipi bir gemi. Nehir tipi gemiler ince ve uzundur. Batan gemi 88 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde. 1992 yapımı, 31 yaşında bir gemi. Saç kalınlıkları daha az olur. Nehirde çalışmak için yapılmıştır. Okyanus gemileriyle kıyaslanamaz. Onun için bu gemiler hem firmalar hem liman de liman yöneticileri tarafından sıkı şekilde denetlenmelidir. Fırtınalı havalarda açılmadan önce denize elverişlilik belgesi düzenlenmelidir" diye konuştu.

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Facia ‘geliyorum’ demiş! SABAH yeni detaylara ulaştı: İhmaller gemiyi batırdı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan gemi ile ilgili İzmir Uzakyol Kaptan ve Baş Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Aykurt, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. 11 mürettebata mezar olan Kafkametler gemisinin nehir için tasarlandığına dikkat çeken Aykurt, "Karaya oturan gemi batmaz. Kafkametler gemisi nehir tipi bir gemi. Nehir tipi gemiler ince ve uzundur. Batan gemi 88 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde. 1992 yapımı, 31 yaşında bir gemi.

Facia ‘geliyorum’ demiş! SABAH yeni detaylara ulaştı: İhmaller gemiyi batırdı

Saç kalınlıkları daha az olur. Nehirde çalışmak için yapılmıştır. Okyanus gemileriyle kıyaslanamaz. Onun için bu gemiler hem firmalar hem liman de liman yöneticileri tarafından sıkı şekilde denetlenmelidir. Fırtınalı havalarda açılmadan önce denize elverişlilik belgesi düzenlenmelidir" diye konuştu.

Facia ‘geliyorum’ demiş! SABAH yeni detaylara ulaştı: İhmaller gemiyi batırdı

YETERLİ SAYIDA MENDİREKLER YAPILMALI

Gemilerin ağır hava şartlarında barınabilmesi için yeterli sayıda mendirek yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Yiğit Aykurt, "Emniyetli bölgeler belirlenmeli. Ağır hava şartlarında, riskli olarak görülen gemilere, liman otoriteleri tarafından port clearance yani denize elverişlilik belgeleri düzenlenmelidir. Özellikle koster ve nehir tipi gemiler sıkı bir şekilde, teknik ve operasyonel anlamda, hem şirket hem liman devleti tarafından takip edilmelidir" dedi.

AĞIR HAVA ŞARTLARINDA SÜRÜKLENEBİLİR

Yiğit Aykurt, "Gemiler ağır hava şartlarında, demir taraması ile karşılaşabilirler. Demir taraması derken, gemi demir atıyor. Çapa ve demir zinciri deniz yüzeyine serilerek, gemiyi su üstünde sabit şekilde tutacak güç yaratılıyor. Ancak ağır hava şartlarında, çapa ve zincir, akıntı ve dalgalar yüzünden hareket ederek, geminin su üzerinde sürüklenmesine yol açabilir. Ağır hava şartları kontrolsüz şekilde sürüklenmeye neden olabilir. Dolayısıyla, ağır hava şartlarında, gemilerin belli bir müddet daha korunaklı limanlarda veya emniyetli bölgelerde kalması sağlanmalıdır" dedi.

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