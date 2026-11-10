SON DAKİKA! HABAŞ’ta 17 işçinin öldüğü facia ilk değil! Fabrikanın kan donduran sicili! Meğer 2018’ten bugüne tam 8 işçiye daha mezar olmuş!

O an tesiste sıcak demir çelik üretimi olmamasına rağmen, çarpmanın şiddeti ve devrilen malzemelerin altında kalan 17 işçi olay yerinde ve hastanede can verdi. Patlamanın şiddeti çevredekiler tarafından "deprem" olarak algılanırken, ekipler ihbar üzerine olay yerine geldi.