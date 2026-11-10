SON DAKİKA! HABAŞ’ta 17 işçinin öldüğü facia ilk değil! Fabrikanın kan donduran sicili! Meğer 2018’ten bugüne tam 8 işçiye daha mezar olmuş!

MEĞER İLK DEĞİLMİŞ! İŞTE 2018'DEN BUGÜNE HABAŞ'IN KAZA KRONOLOJİSİ
İşte HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası ve HABAŞ Limanı'nda 2018 yılından bugüne yaşanan ve ihmaller zincirini gözler önüne seren o kazalar:
TEMMUZ 2018: Fabrikanın 150 tonluk 3. ocağında kırılan elektrotların çıkarılması sırasında patlama yaşandı. 5 işçi yaralandı; Mevlüt Şimşek etrafa saçılan eriyik demir nedeniyle ağır yara aldı.
AĞUSTOS 2018: Sürekli döküm makinesinde patlama meydana geldi. Veli Yılmaz, Ramazan Şen ve Hüseyin Gül yanarak ağır yaralandı.
EKİM 2018: İşçi Hasan Bostancı, toz toplama bacasından düşerek hayatını kaybetti.
MAYIS 2019: Çelikhanede 120 tonluk pota, taşıma aracına yerleştirilirken devrildi. Yaklaşık 80 ton sıvı çelik çalışma alanına döküldü, 4'ü ağır 11 işçi yaralandı.
AĞUSTOS 2020: Taşeron işçi Şaban Karaca, açık sahada taşınan çelik blokların arasında sıkışıp iç kanama geçirerek can verdi.
EKİM 2020: Kadrolu çalışan Kadir Özdemir, eskiyen sacların değiştirilmesi sırasında 10 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.
KASIM 2020: HABAŞ Limanı'nda taşeron firmasına bağlı çalışan Raif Çatan, gece dalgalı denizde gemiye yükleme yapılırken suya düşerek boğuldu.
OCAK 2024: HABAŞ Limanı'nda temizlik işçisi Kemal Özdemir'in üzerine, gemiye yükleme yapıldığı sırada metal bobin düştü. Özdemir olay yerinde can verdi.
EKİM 2026: Taşeron Akyaka firmasına bağlı çalışan Hakan Doğan, merdivenden 8 metre aşağı düşerek hayatını kaybetti.
KASIM 2026: Taşeron işçi Eyüp Eğinli, iş makinesinin lastiğine hava basıldığı sırada meydana gelen patlamada yaşamını yitirdi, 2 işçi hafif yaralandı.