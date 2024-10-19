Giriş Tarihi: 19.10.2024 06:58
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024
06:58
Faciaya yol açan doktor hatası! Canını emanet etti yoğun bakımlık oldu
İstanbul'da 50 yaşındaki Sevgi Ergöçen, kadın hastalıkları nedeniyle 26 Eylül'de Üsküdar'daki bir kamu hastanesinde ameliyat oldu ancak ağrıları bir türlü dinmedi. Ergöçen gittiği hastanede doktor hatası sonucu bağırsağının 4 cm kesildiğini ve bağırsak içerisindekilerin organlarına akması sonucu hasar aldığını öğrendi. Başka bir hastanede acilen ameliyata alınan Ergöçen, 20 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Günleri hastane bahçelerinde geçen eşi Umut Ergöneç, sorumluların cezalandırılması için harekete geçti ve suç duyurusunda bulundu.