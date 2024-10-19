Faciaya yol açan doktor hatası! Canını emanet etti yoğun bakımlık oldu

AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Umut Ergöneç'in avukatı Sema Kılıç, "Canını emanet ettiği doktorun hatası nedeni ile bağırsağında 4 cm kesik oluştuğu, bu sebeple akciğer ve böbrekler başta olmak üzere tüm iç organların zarar gördüğü öğrenildi. Canımızı emanet ettiğimiz doktorlarımıza da güvenemeyecek miyiz? Sorusu maalesef hepimizi derinden sarsmaktadır. Sevgi şu an maalesef yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermekte" şeklinde konuşarak adaletin yerinin bulması için mücadele edeceklerini söyledi.