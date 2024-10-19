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Giriş Tarihi: 19.10.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 06:58

Faciaya yol açan doktor hatası! Canını emanet etti yoğun bakımlık oldu

İstanbul'da 50 yaşındaki Sevgi Ergöçen, kadın hastalıkları nedeniyle 26 Eylül'de Üsküdar'daki bir kamu hastanesinde ameliyat oldu ancak ağrıları bir türlü dinmedi. Ergöçen gittiği hastanede doktor hatası sonucu bağırsağının 4 cm kesildiğini ve bağırsak içerisindekilerin organlarına akması sonucu hasar aldığını öğrendi. Başka bir hastanede acilen ameliyata alınan Ergöçen, 20 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Günleri hastane bahçelerinde geçen eşi Umut Ergöneç, sorumluların cezalandırılması için harekete geçti ve suç duyurusunda bulundu.

Deniz YUSUFOĞLU
Faciaya yol açan doktor hatası! Canını emanet etti yoğun bakımlık oldu

İstanbul'da yaşayan 50 yaşındaki 3 çocuk annesi Sevgi Ergöçen, kadın hastalıkları nedeniyle başvurduğu kamu hastanesinde 26 Eylül tarihinde kanamadan dolayı ameliyata alındı. Ameliyatın ardından taburcu edilen Ergöçen'in ağrıları bir türlü dinmedi. Ağrılarına daha fazla dayanamayınca bu kez Sancaktepe'deki bir kamu hastanesine başvuran Sevgi Ergöçen'e yapılan tetkikler sonrasında şok edici bir durumla karşılaşıldı.

Faciaya yol açan doktor hatası! Canını emanet etti yoğun bakımlık oldu

BAĞIRSAĞI KESİLDİ

Sonuca göre, doktor hatası sonucu ameliyat esnasına Ergöçen'in kalın bağırsağında 4 cm'lik kesi olmuştu. Bağırsakta bulunan dışkılar karın içerisine akmış, bu sebeple akciğer ve böbrekler başta olmak üzere iç organları ciddi hasar almıştı. Hayati tehlikesi bulunan Sevgi Ergöçen acil olarak alındığı ameliyat sonrası yoğun bakım servisine yatırıldı.

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Faciaya yol açan doktor hatası! Canını emanet etti yoğun bakımlık oldu

SORUMLULARIN CEZASINI ÇEKMESİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Hayati tehlikesi devam ederken Sevgi Ergöçen yaklaşık 20 gündür yoğun bakımda bilinci kapalı bir şekilde yaşam mücadelesi veriyordu. Umut Ergöçen ise eşini bir an olsun yalnız bırakmıyor. Eşine yapılan yanlış müdahalenin sorumlularını hakkında şikâyette bulunmak için kolları sıvayan Umut Ergöneç, ilk olarak Avukatı Sema Kılıç aracılığıyla İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Faciaya yol açan doktor hatası! Canını emanet etti yoğun bakımlık oldu

"32 YILLIK EŞİM BEN NE YAPACAĞIM"

Umut Ergöneç bu başvuruda, sorumlulara savcılığa vermek ve maddi manevi tazminat davası açma işlemlerinde eşinin vasisi olmak istiyor. Açıklamada bulunan çaresiz eş, "20 gündür yoğun bakımda. Akciğeri, böbreği çalışmıyor. Ailem canıyla uğraşıyor. 32 yıllık eşim ben ne yapacağım" dedi.

Faciaya yol açan doktor hatası! Canını emanet etti yoğun bakımlık oldu

AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Umut Ergöneç'in avukatı Sema Kılıç, "Canını emanet ettiği doktorun hatası nedeni ile bağırsağında 4 cm kesik oluştuğu, bu sebeple akciğer ve böbrekler başta olmak üzere tüm iç organların zarar gördüğü öğrenildi. Canımızı emanet ettiğimiz doktorlarımıza da güvenemeyecek miyiz? Sorusu maalesef hepimizi derinden sarsmaktadır. Sevgi şu an maalesef yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermekte" şeklinde konuşarak adaletin yerinin bulması için mücadele edeceklerini söyledi.

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