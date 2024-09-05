Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 05.09.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 09:11

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: 2024 evlilik kredisi şartları neler, başvurular nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genç vatandaşlara faizsiz evlilik kredisi sağlayan Aile Gençlik Fonu hakkında yeni dönemin başladığını kamuoyuna duyurdu. Fondan yararlanmak ve evlenmek isteyen vatandaşlar başvuruların şartlarını ve detaylarımı araştırmaya başladı. Peki, evlilik kredisi şartları nelerdir, başvuru nasıl ve nereden yapılır, hangi illerde geçerli?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: 2024 evlilik kredisi şartları neler, başvurular nasıl yapılır?

Faizsiz evlilik kredisi öncelikli olarak 6 Şubat depreminden etkilenen bölgelerde uygulanmaya başladı, daha sonrasında doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak illeri de uygulama kapsamına eklendiği duyuruldu. Yeni evlenecek çiftleri yakından ilgilendiren evlilik kredisinin başvuru şartları ve detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte, 2024 faizsiz evlilik kredisi başvurularıyla ilişkin detaylar haberin devamında…

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: 2024 evlilik kredisi şartları neler, başvurular nasıl yapılır?

BAKAN MAHİNUR GÖKTAŞ AÇIKLADI!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuyla ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
"Aile ve Gençlik Fonu'na TÜİK verilerine göre doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ı dahil ettik. Bu üç ilden şartları sağlayan çiftlerimizin başvurularını almaya başladık.
Gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2,3 asgari ücrete çıkartıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açmış oluyoruz."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: 2024 evlilik kredisi şartları neler, başvurular nasıl yapılır?

HANGİ İLLERDE GEÇERLİ
Faizsiz evlilik kredisi Adıyaman, Gaziantep (sadece İslahiye ve Nurdağı ilçeleri), Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da uygulanıyordu.Yeni dönem uygulamasıyla bu illere Karabük, Bartın ve Zonguldak da eklendi.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: 2024 evlilik kredisi şartları neler, başvurular nasıl yapılır?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Evlilik kredisi başvurusu yapacak çiftlerde şu şartlar aranıyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),
Başvuru kapsamındaki iller dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,
Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2,3 asgari ücretten fazla olmamak,
Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,
Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,
Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: 2024 evlilik kredisi şartları neler, başvurular nasıl yapılır?

BAŞVURULAR NEREDEN ve NASIL YAPILIR?
Belli gelir kriterini sağlayan çiftler için ödenen 150 bin TL'lik faizsiz kredinin başvuruları e-devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden de başvuru imkanı bulunuyor.

SON DAKİKA