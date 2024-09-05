Giriş Tarihi: 05.09.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
09:11
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: 2024 evlilik kredisi şartları neler, başvurular nasıl yapılır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genç vatandaşlara faizsiz evlilik kredisi sağlayan Aile Gençlik Fonu hakkında yeni dönemin başladığını kamuoyuna duyurdu. Fondan yararlanmak ve evlenmek isteyen vatandaşlar başvuruların şartlarını ve detaylarımı araştırmaya başladı. Peki, evlilik kredisi şartları nelerdir, başvuru nasıl ve nereden yapılır, hangi illerde geçerli?