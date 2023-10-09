FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ 2023 BAŞVURU EKRANI VE ŞARTLARI | Gözler Kabine Toplantısı sonuçlarında! 150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi ne zaman, şartları neler, kimler yararlanacak?

Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim döneminde yeni evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz ve 0 faizli 150 bin TL kredi desteği verileceğini açıklamıştı. Düğün hazırlığında olan çiftler, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden sağlanacak faizsiz evlilik kredisi başvuru detayları için araştırmalarına hız kazandırdı. Faizsiz evlilik kredisi ne zaman çıkacak, başvuru şartları neler, hangi bankalar veriyor soruları bu kapsamda yanıt arıyor. Devlet destekli kredi veren bankalar listesi, yaş şartı ve başvuru süreci ile ilgili detaylar için gözler 9 Ekim tarihli Kabine Toplantısı kararları ve sonuçlarına çevrilmiş durumda. Peki, 150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi şartları neler, kimlere verilecek, yaş şartı kaç? İşte detaylar