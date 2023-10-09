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Haberler Yaşam FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ 2023 BAŞVURU EKRANI VE ŞARTLARI | Gözler Kabine Toplantısı sonuçlarında! 150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi ne zaman, şartları neler, kimler yararlanacak?
Giriş Tarihi: 09.10.2023 20:40 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 20:40

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ 2023 BAŞVURU EKRANI VE ŞARTLARI | Gözler Kabine Toplantısı sonuçlarında! 150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi ne zaman, şartları neler, kimler yararlanacak?

Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim döneminde yeni evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz ve 0 faizli 150 bin TL kredi desteği verileceğini açıklamıştı. Düğün hazırlığında olan çiftler, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden sağlanacak faizsiz evlilik kredisi başvuru detayları için araştırmalarına hız kazandırdı. Faizsiz evlilik kredisi ne zaman çıkacak, başvuru şartları neler, hangi bankalar veriyor soruları bu kapsamda yanıt arıyor. Devlet destekli kredi veren bankalar listesi, yaş şartı ve başvuru süreci ile ilgili detaylar için gözler 9 Ekim tarihli Kabine Toplantısı kararları ve sonuçlarına çevrilmiş durumda. Peki, 150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi şartları neler, kimlere verilecek, yaş şartı kaç? İşte detaylar

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023 | Gözler Kabine’de! 150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları neler, hangi bankalar veriyor?

150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi ne zaman çıkacak, başvuru şartları neler soruları arama motorlarında yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili son açıklamasında yeni evlenecek çiftlere Aile ve Gençlik Bankası'ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi desteği sunulacağını duyurmuştu. Kanun teklifinin kısa sürede Meclis'e gelmesi bekleniyor. 24 ay geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Düğün hazırlığında olan binlerce kişi Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek açıklamaları bekliyor. Peki; Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimlere yararlanacak, hangi bankalar veriyor? İşte, 0 faizli evlilik kredisi son durum gelişmeleri…

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023 | Gözler Kabine’de! 150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları neler, hangi bankalar veriyor?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI İÇİN GÖZLER KABİNE'DE!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı, 9 Ekim Pazartesi günü yani bugün saat 15.30'da başlayacak.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar karşısına geçerek Millete Sesleniş konuşması yapacak. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları kamuoyuna duyurulacak.

Kabine Toplantısı ardından yeni evlenecek çiftlere verilecek evlilik kredisi ile ilgili yeni bir açıklama yapılması durumunda haberimizde yer verilecektir.

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EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023 | Gözler Kabine’de! 150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları neler, hangi bankalar veriyor?

BAŞKAN ERDOĞAN'IN EVLİLİK KREDİSİ İLE İLGİLİ SON AÇIKLAMASI! EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Eylül tarihli Kabine Toplantısı'nda evlilik kredisi ile ilgili olarak şunları kaydetmişti:

''Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizin hazırlıklarını tamamladık.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023 | Gözler Kabine’de! 150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları neler, hangi bankalar veriyor?

Önümüzdeki günlerde, Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğal gaz, petrol ve madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.

Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.''

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023 | Gözler Kabine’de! 150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları neler, hangi bankalar veriyor?

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

2023 Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.

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