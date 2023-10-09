FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ 2023 BAŞVURU EKRANI VE ŞARTLARI | Gözler Kabine Toplantısı sonuçlarında! 150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi ne zaman, şartları neler, kimler yararlanacak?

150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi ne zaman çıkacak, başvuru şartları neler soruları arama motorlarında yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili son açıklamasında yeni evlenecek çiftlere Aile ve Gençlik Bankası'ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi desteği sunulacağını duyurmuştu. Kanun teklifinin kısa sürede Meclis'e gelmesi bekleniyor. 24 ay geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Düğün hazırlığında olan binlerce kişi Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek açıklamaları bekliyor. Peki; Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimlere yararlanacak, hangi bankalar veriyor? İşte, 0 faizli evlilik kredisi son durum gelişmeleri…