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Haberler Yaşam FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: Adım adım 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 16:34 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:34

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: Adım adım 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Yeni evlenecek çiftelere özel 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira evlilik kredisi başvuruları gerçekleşiyor. 2025 yılında 81 ilde Aile ve Gençlik Fonu üzerinden sağlanacak olan faizsiz kredi başvuruları e-Devlet ekranından gerçekleşecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başvuru şartlarını açıkladı. 18-29 yaş arasında olmak başvuru şartlarının başında geliyor. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları nereden ve nasıl yapılır, şartları neler?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: Adım adım 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Faizsiz evlilik kredisi başvuru ekranı günde4mde. 2025 yılının aile yılı olarak ilan edilmesinin ardından deprem bölgesini kapsayan 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL evlilik kredisi 81 ilde geçerli oldu. Evliliğe ilk adımlarını atacak gençlere destek olmak, aile kurumunu temel yapı taşlarını güçlü tutmak adına gerçekleştirilen projeye başvurularını yapmak isteyenler sorgulamalara başladı. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları nereden ve nasıl yapılır, şartları neler?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: Adım adım 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek,

Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak),
Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,

Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak,

Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,

Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,

Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,

Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.

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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: Adım adım 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

BAŞVURU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları aile.gov.tr üzerinden e-Devlet aracılığıyla alınıyor.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET BAŞVURU EKRANI

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: Adım adım 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığınızla ilgili kontrol yapıldıktan sonra şartları karşılamanız halinde nikâhınız öncesinde Bakanlığımız tarafından sizinle iletişime geçilerek evlilik öncesi eğitimlere katılmanız beklenecektir. Eğitimlerin ardından resmi nikâhınızı gerçekleştirmeniz beklenecektir. Nikâhınızın ardından e-devlet kapısı başvuru sayfanız üzerinden evlendiğinizi beyan etmeniz gerekmektedir. Ardından beyan ettiğiniz tarihi takip eden ay içerisinde kredi ödemeleri hesabınıza yapılacaktır.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: Adım adım 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YATAR?
Başvuru esnasında belirttiğiniz nikâh tarihinden 5 gün sonra e-devlet kapısında yer alan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" hizmet sayfasında nikâh bildirimi yapabilmeniz için bir buton aktif olacaktır. Nikâh bildirme işlemini nikâhınızın ardından 30 gün içerisinde yapmanız gerekmektedir. Kredi tutarı nikâhı bildirimi yaptığınız tarihten sonraki ayın 20'sinden sonraki ilk iş gününde Banka tarafından adınıza açılacak hesaba aktarılacaktır.

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