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Haberler Yaşam FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI MART 2025: 3 ve 6 ay vadeli 55 bin TL fırsatı! Sıfır faizli kredi veren bankalar hangileri?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 16:21 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 16:21

FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI MART 2025: 3 ve 6 ay vadeli 55 bin TL fırsatı! Sıfır faizli kredi veren bankalar hangileri?

Bankalar, yeni yılda daha fazla müşteri kazanmak için faizsiz kredi seçeneklerini güncelledi. 2025'in başlamasıyla birlikte bankalar, bireysel müşterilere özel sıfır faizli kredi fırsatları sunmaya devam ediyor. Ocak ayı itibarıyla faizsiz kredi veren banka sayısı artarken, kredi limitleri de yükseldi. 55 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunan bankalar büyük ilgi görüyor. Peki, faizsiz kredi veren bankalar hangileri ve başvuru şartları neler? İşte detaylar…

FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI MART 2025: 3 ve 6 ay vadeli 55 bin TL fırsatı! Sıfır faizli kredi veren bankalar hangileri?

Sıfır faizli kredi fırsatları sunan bankalar açıklandı. 2025 yılında müşteri sayısını artırmak isteyen bankalar, yeni müşterilerine faizsiz kredi seçenekleriyle hitap ediyor. 15 bin TL ile 55 bin TL arasında değişen kredi tutarları için bankalar merak ediliyor. Peki, faizsiz kredi sağlayan bankalar hangileri ve başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI MART 2025: 3 ve 6 ay vadeli 55 bin TL fırsatı! Sıfır faizli kredi veren bankalar hangileri?

2025 MART SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYALARI

Mart ayı ile birlikte bankaların faizsiz kredi kampanyaları güncellendi.

İşte Mart 2025 sıfır faizli kredi veren bankalar ve kredi tutarları;

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FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI MART 2025: 3 ve 6 ay vadeli 55 bin TL fırsatı! Sıfır faizli kredi veren bankalar hangileri?

AKBANK

Yeni Müşterilere Özel: Faizsiz 30.000 TL (6 ay vadeli)

Yeni Müşterilere Özel: %0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

Akbank toplamda 55.000 TL'lik fırsat sunuyor.

Kampanyadan 1 Ocak 2025-31 Ocak 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" adımından ilerleyerek yalnızca ilk defa ve uzaktan müşterimi edinimi sürecini tamamlayan müşteriler faydalanabilir.

Mobilden Akbanklı olan yeni müşteriler, müşteri olduktan sonra maksimum 15 gün içinde hayat sigortalı ve %0 faizli ihtiyaç kredisine başvurabilir. Kurye süreci ile işlemlerini tamamlayacak olan ve ilk defa Akbanklı olacak müşteriler, belge işlemlerinin 31 Ocak'a kadar tamamlanması ve evrakların bankaya gelmesi ile birlikte Akbank Mobil'e girerek krediye başvurabilirler.

Başvuruların olumlu değerlendirilmesi sonrası onaylanan kredi Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi ve Şube'ler aracılığı ile kullanılabilir.

Faizsiz ihtiyaç kredisi almak için başvuru şartları:

Mobilden Akbanklı olan müşteriler avantajlı kredi kampanyasından sadece bir kere yararlanabilir.

Daha önce mobilden Akbanklı olup %0 veya %0,99 faizli avantajlı kredi kampanyasından yararlanan müşteriler bu kampanyadan faydalanamaz.

Kredi başvurusu değerlendirilirken müşterinin Banka, KKB vb. kaynaklardaki verileri kullanılarak, Banka kredi politikalarına istinaden haciz, istihbarat olumsuzluğu olup olmadığı, mevcut borçlarını düzenli ödeyip ödemediği, gelirine göre borçluluk durumu, Banka kredi risk modeli sonuçları vb. kriterler göz önünde bulundurulur.

Akbank, kredi koşullarını değiştirme, ek bilgi ve belge talebinde bulunma veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

%0 Faizli 25.000 TL taksitli avans için başvuru şartları

Kampanyadan 21 Ağustos 2024 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan Akbanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan yeni Akbanklılar faydalanabilir.

Kredi kartı başvurusu ve taksitli avans başvurusu değerlendirilirken müşterinin Banka, KKB vb. kaynaklardaki verileri kullanılarak, diğer banka kredi kartı limitleri, Banka kredi politikalarına istinaden haciz, istihbarat olumsuzluğu olup olmadığı, mevcut borçlarını düzenli ödeyip ödemediği, gelirine göre borçluluk durumu, Banka kredi risk modeli sonuçları vb. kriterler göz önünde bulundurulur.

Yukarıda belirtilen tarihler arasında yeni Akbanklı olanların; ilk kez asıl Axess veya Wings karta Akbank Mobil üzerinden başvurmaları ve 14 Şubat 2025 tarihine kadar başvurularının onaylanması gerekmektedir.

Başvurusu onaylanan Akbanklılar, taksitli avans limitleri doğrultusunda kampanyadan 14 Şubat 2025 tarihine kadar faydalanabilecektir.

FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI MART 2025: 3 ve 6 ay vadeli 55 bin TL fırsatı! Sıfır faizli kredi veren bankalar hangileri?

ENPARA

Yeni Müşterilere Özel: Faizsiz 35.000 TL (6 ay vadeli)

Kampanya 6 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

Kampanya sadece henüz Enpara müşterisi olmayan kişilerin HangiKredi üzerinden yapacağı ihtiyaç kredisi başvuruları için geçerlidir.

Kampanya kapsamında %0 faizli (faizsiz) olarak kullanılabilecek maksimum kredi tutarı 35.000 TL, maksimum vade ise 6 aydır.

Başvurunuzun başlangıç aşamasında yapılan ön değerlendirme (kredi skorlaması) sonucunda başvuruya devam edebileceğiniz kredi tutarı ve vadesi Enpara.com tarafından belirlenerek size bildirilir.

Enpara.com ihtiyaç kredisinde tahsis ücreti veya dosya masrafı yoktur.

Bu kampanya kapsamındaki ihtiyaç kredilerinde hayat sigortası bulunmaktadır.

Enpara.com kampanya koşullarında değişiklik yapma/sonlandırma hakkını saklı tutar.

Başvuru değerlendirmesi yukarıdaki koşullara uygun olarak banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır.

FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI MART 2025: 3 ve 6 ay vadeli 55 bin TL fırsatı! Sıfır faizli kredi veren bankalar hangileri?

İŞ BANKASI

3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan Taksitli Nakit Avans ile 1 ay vadeli 30.000 TL'ye varan Ek Hesap ile 55 bin TL'lik 0 faizli kredi seçeneği İş Bankası'nın yeni müşterilerine özel.

İşte dikkat çeken bazı koşullar:

Kampanyadan 01.01.2025 – 31.01.2025 tarihleri arasında İşCep "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İş Bankası müşterisi olan müşteriler yararlanabilecektir.
Kullanılabilecek Taksitli Nakit Avans tutarı, müşteri limitinin %25'i kadar, en fazla 25.000 TL sınırlandırılmıştır.
Faizsiz Taksitli Nakit Avans 2-3 (dahil) ay vade için geçerlidir.
Kampanyadan yararlanmak için, kullanılacak Taksitli Nakit Avans tutarı 300 TL ile 25.000 TL arasında olacaktır.