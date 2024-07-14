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Fal baktıran kadına zincirleme istismar: Cinler musallat olmuş kurtulman için cinsel ilişkiye girmemiz gerek!
Giriş Tarihi: 14.07.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
16:12
Fal baktıran kadına zincirleme istismar: Cinler musallat olmuş kurtulman için cinsel ilişkiye girmemiz gerek!
İğrenç olay İstanbul'da yaşandı. 34 yaşındaki Günay G. el falı baktırdı. Sözde hocaların, "Sana cinler musallat olmuş kurtulman için cinsel ilişkiye girmen gerek" sözüne inanan genç kadın yaşadıklarına dayanamayıp soluğu savcılıkta aldı. Detaylar ise mide bulandırdı...