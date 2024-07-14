Fal baktıran kadına zincirleme istismar: Cinler musallat olmuş kurtulman için cinsel ilişkiye girmemiz gerek!

CİN KORKUSU HAYATINI KARARTTI

Günay G.'yi telefonla arayan Murat K., iddiaya göre genç kadının hayatıyla ilgili kişisel bilgiler söyleyerek önce güvenini kazandı, sonra da cinlerin kendisine musallat olduğunu ileri sürdü. Telefonda duydukları karşısında şoka giren Günay G., büyük bir korkuya kapıldı. Psikolojisi bozulan genç kadın, iddiaya göre Murat K. ile konuşmak için İstanbul'dan Gebze'ye gitti.