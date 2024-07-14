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Haberler Yaşam Fal baktıran kadına zincirleme istismar: Cinler musallat olmuş kurtulman için cinsel ilişkiye girmemiz gerek!
Giriş Tarihi: 14.07.2024 16:12 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 16:12

Fal baktıran kadına zincirleme istismar: Cinler musallat olmuş kurtulman için cinsel ilişkiye girmemiz gerek!

İğrenç olay İstanbul'da yaşandı. 34 yaşındaki Günay G. el falı baktırdı. Sözde hocaların, "Sana cinler musallat olmuş kurtulman için cinsel ilişkiye girmen gerek" sözüne inanan genç kadın yaşadıklarına dayanamayıp soluğu savcılıkta aldı. Detaylar ise mide bulandırdı...

SEDA NUR GÜNAYDIN
Fal baktıran kadına zincirleme istismar: Cinler musallat olmuş kurtulman için cinsel ilişkiye girmemiz gerek!

Yaklaşık 5 yıl önce İstanbul'a gelen Günay G.(34) Fatih'te bulunan bir apartta kalmaya başladı. Genç kadın, aparttaki oda arkadaşı Özlem Ş.(27) ile kısa sürede samimi arkadaş oldu. İkili sürekli birlikte takılırken Günay G., bu arkadaşlığın hayatının en korkunç olayını yaşatacağından habersizdi.

Fal baktıran kadına zincirleme istismar: Cinler musallat olmuş kurtulman için cinsel ilişkiye girmemiz gerek!

ELİNİN FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP GÖNDERDİ
İddiaya göre zaman içinde arkadaşlıkları dostluğa dönüşen ikiliden Özlem Ş., Günay G.'yi kuzeni Murat K. ile tanıştırmak istedi. Bunun üzerine gerçekleşen buluşmada Murat K.(38), fal baktığını söyleyince Günay G., buluşmadan sonra elinin fotoğraflarını çekerek fal bakması için Murat K.'ye gönderdi. Birkaç saat sonra ise genç kadın, Murat K.'den gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı.

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Fal baktıran kadına zincirleme istismar: Cinler musallat olmuş kurtulman için cinsel ilişkiye girmemiz gerek!

CİN KORKUSU HAYATINI KARARTTI

Günay G.'yi telefonla arayan Murat K., iddiaya göre genç kadının hayatıyla ilgili kişisel bilgiler söyleyerek önce güvenini kazandı, sonra da cinlerin kendisine musallat olduğunu ileri sürdü. Telefonda duydukları karşısında şoka giren Günay G., büyük bir korkuya kapıldı. Psikolojisi bozulan genç kadın, iddiaya göre Murat K. ile konuşmak için İstanbul'dan Gebze'ye gitti.

Fal baktıran kadına zincirleme istismar: Cinler musallat olmuş kurtulman için cinsel ilişkiye girmemiz gerek!

CİN KORKUSU HAYATINI KARARTTI

Günay G.'yi telefonla arayan Murat K., iddiaya göre genç kadının hayatıyla ilgili kişisel bilgiler söyleyerek önce güvenini kazandı, sonra da cinlerin kendisine musallat olduğunu ileri sürdü. Telefonda duydukları karşısında şoka giren Günay G., büyük bir korkuya kapıldı. Psikolojisi bozulan genç kadın, iddiaya göre Murat K. ile konuşmak için İstanbul'dan Gebze'ye gitti.

Fal baktıran kadına zincirleme istismar: Cinler musallat olmuş kurtulman için cinsel ilişkiye girmemiz gerek!

ÖLÜMCÜL HASTALIK VE CİN YALANIYLA KANDIRDILAR

Bunun üzerine kendisini korumak amaçlı Murat K.'ye direnen Günay G., iddiaya göre kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen Murat K.'yi uzaklaştırmayı başardı.

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