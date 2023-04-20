Faruk Fatih Özer kimdir, nereli, kaç yaşında? Thodex Faruk Fatih Özer Türkiye’ye geldi mi, kaç para kaçırdı?

Faruk Fatih Özer kimdir, nereli sorusu yanıt arıyor. Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından Thodex adlı kripto para borsasıyla yatırımcıları dolandırması sebebiyle nitelikli dolandırıcılık suçuyla Kırmızı Bülten ile aranırken Arnavutluk'ta yakalanan Özer hakkında vatandaşlar araştırmalarda bulunuyor. Geçtiğimiz gün Türkiye'ye getirileceği açıklanmasıyla "Faruk Fatih Özer Türkiye'ye geldi mi?" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Faruk Fatih Özer kimdir, nereli? Faruk Fatih Özer kaç para dolandırdı? İşte detaylar