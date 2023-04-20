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Haberler Yaşam Faruk Fatih Özer kimdir, nereli, kaç yaşında? Thodex Faruk Fatih Özer Türkiye’ye geldi mi, kaç para kaçırdı?
Giriş Tarihi: 20.04.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 11:57

Faruk Fatih Özer kimdir, nereli, kaç yaşında? Thodex Faruk Fatih Özer Türkiye’ye geldi mi, kaç para kaçırdı?

Faruk Fatih Özer kimdir, nereli sorusu yanıt arıyor. Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından Thodex adlı kripto para borsasıyla yatırımcıları dolandırması sebebiyle nitelikli dolandırıcılık suçuyla Kırmızı Bülten ile aranırken Arnavutluk'ta yakalanan Özer hakkında vatandaşlar araştırmalarda bulunuyor. Geçtiğimiz gün Türkiye'ye getirileceği açıklanmasıyla "Faruk Fatih Özer Türkiye'ye geldi mi?" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Faruk Fatih Özer kimdir, nereli? Faruk Fatih Özer kaç para dolandırdı? İşte detaylar

Faruk Fatih Özer kimdir, nereli, kaç yaşında? Thodex Faruk Fatih Özer Türkiye’ye geldi mi, kaç para kaçırdı?

Faruk Fatih Özer hayatı hakkında araştırmalar, Türkiye'ye getirilme haberinden sonra vatandaşlar tarafından aratılmaya başlandı. 390 bin kişiyi dolandırdığı anlaşılan Özer, 2017 yılında kurduğu Thodex adlı kripto para borsasıyla insanları dolandırmıştı. Peki, Faruk Fatih Özer Türkiye'ye getirildi mi? Faruk Fatih Özer kimdir, nereli? İşte detaylar

Faruk Fatih Özer kimdir, nereli, kaç yaşında? Thodex Faruk Fatih Özer Türkiye’ye geldi mi, kaç para kaçırdı?

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

1994 yılında Kocaeli'de dünyaya gelen Faruk Fatih Özer, Çalışma hayatına 2007 yılında başladı.

2008 yılında Koineks şirketi ile kripto para borsasında giriş yapan Faruk Fatih Özer, 2017 yılının eylül ayında THODEX adlı şirketi kurdu ve Koineks'in mevcut kullanıcıları THODEX'e taşındı.

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Faruk Fatih Özer kimdir, nereli, kaç yaşında? Thodex Faruk Fatih Özer Türkiye’ye geldi mi, kaç para kaçırdı?

Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı. THODEX şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu.

Nisan 2021'de şirketi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 390 bin üyesinden topladığı 2 milyar dolar ile kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan şirketi hakkında soruşturma başlatıldı.

Daha sonra yapılan araştırmada Faruk Fatih Özer'in 2 Milyar $ değil, 150 Milyon $ ile Arnavutluk'a kaçtığı anlaşıldı. 23 Nisan 2021 tarihinde Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Faruk Fatih Özer kimdir, nereli, kaç yaşında? Thodex Faruk Fatih Özer Türkiye’ye geldi mi, kaç para kaçırdı?

THODEX KURUCUSU FARUK FATİH ÖZER TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ Mİ?

Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından Kırmızı Bülten ile aranırken Arnavutluk'ta yakalanan ve Arnavutluk'un Türkiye'ye iadesine karar verdiği "Kripto Para Borsası" Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Türkiye'ye getirildi.

Firar ettiği Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022'de yakalanarak tutuklanan ve Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine ülkemize iadesi kabul edilen Faruk Fatih Özer'in içerisinde olduğu uçak 10.00'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Faruk Fatih Özer kimdir, nereli, kaç yaşında? Thodex Faruk Fatih Özer Türkiye’ye geldi mi, kaç para kaçırdı?

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek, Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklamak" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Faruk Fatih Özer, İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülecek.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; kullanıcıların hesaplarına erişemediği ve şirketin sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de soruşturma başlatılmıştı ve iddianame hazırlanmıştı.

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