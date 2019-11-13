Faslı Freestyle futbol yıldızı güzelliğiyle sosyal medyayı sallıyor! İşte o kareler…
Faslı Freestyle futbol yıldızı güzelliğiyle sosyal medyayı sallıyor! İşte o kareler…
Faslı Freestyle yıldızı Loubna Chettou güzelliği ve futboldaki yeteneğiyle sosyal medyaya damgasını vurmaya devam ediyor. Freestyle futbol alanında oldukça başarısının yanında güzelliğiyle de öne çıkıyor. Giydiği galatasaray formasıyla da Türk futboluna da göz kırpıyor. İşte o kareler...
Giriş Tarihi: 13.11.2019
01:30
Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
01:48
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