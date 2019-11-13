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  • Faslı Freestyle futbol yıldızı güzelliğiyle sosyal medyayı sallıyor! İşte o kareler…

Faslı yıldızı güzelliğiyle sosyal medyayı sallıyor! İşte o kareler…

Faslı Freestyle yıldızı Loubna Chettou güzelliği ve futboldaki yeteneğiyle sosyal medyaya damgasını vurmaya devam ediyor. alanında oldukça başarısının yanında güzelliğiyle de öne çıkıyor. Giydiği galatasaray formasıyla da Türk futboluna da göz kırpıyor. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 13.11.2019 01:30 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 01:48
Faslı Freestyle futbol yıldızı güzelliğiyle sosyal medyayı sallıyor! İşte o kareler…

Hollanda'da yaşayan Fas asıllı yıldızı Loubna Chettou, Loubna bazen Galatasaray formasıyla da videolar paylaşarak Türk takipçilerine de selam göndermeyi ihmal etmiyor...

Faslı Freestyle futbol yıldızı güzelliğiyle sosyal medyayı sallıyor! İşte o kareler…
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Faslı Freestyle futbol yıldızı güzelliğiyle sosyal medyayı sallıyor! İşte o kareler…
Faslı Freestyle futbol yıldızı güzelliğiyle sosyal medyayı sallıyor! İşte o kareler…
Faslı Freestyle futbol yıldızı güzelliğiyle sosyal medyayı sallıyor! İşte o kareler…
Faslı Freestyle futbol yıldızı güzelliğiyle sosyal medyayı sallıyor! İşte o kareler…
Faslı Freestyle futbol yıldızı güzelliğiyle sosyal medyayı sallıyor! İşte o kareler…
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