Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında? İşte Fatih Karahan’ın hayatı ve biyografisi

Yeni Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. 1982 yılında doğan Fatih Karahan, yüksek lisans ve doktorasını 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde tamamladı. Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı ile Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Fatih Karahan, 10 yıl boyunca New York Merkez Bankası'nda görev yaptı.

Peki Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Fatih Karahan'ın hayatı ve biyografisi…