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Haberler Yaşam Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında? İşte Fatih Karahan’ın hayatı ve biyografisi
Giriş Tarihi: 03.02.2024 00:15 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 00:20

Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında? İşte Fatih Karahan’ın hayatı ve biyografisi

Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın hayatı merak konusu oldu. 2012 yılında ABD'de Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Fatih Karahan, Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı ile Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirildi. Peki Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Fatih Karahan'ın hayatı ve biyografisi…

Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında? İşte Fatih Karahan’ın hayatı ve biyografisi

Yeni Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. 1982 yılında doğan Fatih Karahan, yüksek lisans ve doktorasını 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde tamamladı. Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı ile Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Fatih Karahan, 10 yıl boyunca New York Merkez Bankası'nda görev yaptı.

Peki Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Fatih Karahan'ın hayatı ve biyografisi…

Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında? İşte Fatih Karahan’ın hayatı ve biyografisi

FATİH KARAHAN KİMDİR?

1982 yılında Eskişehir'de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

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Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında? İşte Fatih Karahan’ın hayatı ve biyografisi

Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında? İşte Fatih Karahan’ın hayatı ve biyografisi

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022'de Amazon'da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022'de Amazon'da Başekonomist görevine atandı.

Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında? İşte Fatih Karahan’ın hayatı ve biyografisi

Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanmıştır.

Karahan, 3 Şubat 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı ile Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilmiştir.

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