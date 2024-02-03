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Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında? İşte Fatih Karahan’ın hayatı ve biyografisi
Giriş Tarihi: 03.02.2024 00:15
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
00:20
Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında? İşte Fatih Karahan’ın hayatı ve biyografisi
Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın hayatı merak konusu oldu. 2012 yılında ABD'de Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Fatih Karahan, Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı ile Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirildi. Peki Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Fatih Karahan'ın hayatı ve biyografisi…