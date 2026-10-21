Giriş Tarihi: 21.10.2026 11:12
Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 11:15
Faturayı katlayan o büyük hata: Duşu açar açmaz başlıyor!
Sıcak bir duş almak için musluğu anında en son ayara getirmek, kulağa pratik gelse de aslında elektrik faturanızın en pahalı dakikasına imza atmanız anlamına geliyor. Uzmanlar, suyun ısınmasını beklerken en tazyikli ayarda boşa akan ilk bir dakikanın hem su hem de ciddi bir enerji israfına yol açtığı konusunda uyarıyor. İşte faturanızı sessizce kabartan o alışkanlığın nedeni ve alabileceğiniz basit önlemler...