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Giriş Tarihi: 21.10.2026 11:12 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 11:15

Faturayı katlayan o büyük hata: Duşu açar açmaz başlıyor!

Sıcak bir duş almak için musluğu anında en son ayara getirmek, kulağa pratik gelse de aslında elektrik faturanızın en pahalı dakikasına imza atmanız anlamına geliyor. Uzmanlar, suyun ısınmasını beklerken en tazyikli ayarda boşa akan ilk bir dakikanın hem su hem de ciddi bir enerji israfına yol açtığı konusunda uyarıyor. İşte faturanızı sessizce kabartan o alışkanlığın nedeni ve alabileceğiniz basit önlemler...

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HİLAL AYTAÇ
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Faturayı katlayan o büyük hata: Duşu açar açmaz başlıyor!

Hızlıca ısınmak veya güne enerjik başlamak için banyoya girdiğimizde birçoğumuzun yaptığı ortak bir hareket var: Suyun bir an önce ısınması umuduyla duş bataryasını anında en sıcak ve en tazyikli konuma getirmek. Bu yöntem hızlı bir çözüm gibi hissettirse de aslında cüzdanınızı ve elektrik şebekesini gereksiz yere yoran büyük bir hatadır.

Faturayı katlayan o büyük hata: Duşu açar açmaz başlıyor!

Tesisat uzmanlarına göre, sabırsızlıkla geçirdiğimiz o ilk dakika, sıcaklığın dengelenmesi için harcanan elektrik ve boşa akan sıcak sular yüzünden tüm duş rutininin en maliyetli anı oluyor.

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SİSTEMİ ÇÖKERTEN "SICAKLIK AVI"

Suyu anında maksimum seviyeye getirdiğinizde, tüm tesisat sistemi (karıştırıcı batarya, su ısıtıcısı ve borular) tam kapasiteyle çalışmaya başlar. Siz ideal sıcaklığı beklerken, termostat doğru ısıyı bulabilmek için adeta bir "sıcaklık avına" çıkar ve bu sırada litrelerce sıcak su doğrudan gidere dökülür.

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Faturayı katlayan o büyük hata: Duşu açar açmaz başlıyor!

Kısa sürede boşaltılan bu yüksek sıcaklıktaki suyun yerini doldurmak için elektrikli su ısıtıcınız (genellikle 2-3 kW gücünde) saatlerce yüksek eforla çalışmak zorunda kalır. Boşa harcadığınız o bir dakikalık suyun bedeli, cihazın saatlerce süren ekstra mesaisiyle faturanıza yansır.

Faturayı katlayan o büyük hata: Duşu açar açmaz başlıyor!

Eğer bu işlemi akşam saatlerinde, evdeki bulaşık veya çamaşır makinesi gibi diğer elektronik aletler de çalışırken yaparsanız, anlık enerji tüketiminiz zirveye ulaşır ve kademeli elektrik tarifelerinde faturanızı doğrudan üst dilimlere taşır.

Faturayı katlayan o büyük hata: Duşu açar açmaz başlıyor!

RAKAMLARIN DİLİ: İLK DAKİKANIN GİZLİ MALİYETİ

Olayın matematiğine bakıldığında tablonun ciddiyeti daha net anlaşılıyor:

Suyu 10 dereceden 40 dereceye çıkarmak, litre başına yaklaşık 0,035 kWh enerji tüketir.

Dakikada 8 litre su akıtan standart bir duş başlığıyla, sadece konfor sıcaklığını korumak dakikada 0,28 kWh enerji harcar (Bu da saatte yaklaşık 17 kWh'lik devasa bir teorik ihtiyaca denk gelir).

Faturayı katlayan o büyük hata: Duşu açar açmaz başlıyor!

Musluğu anında en tazyikli konuma getirdiğinizde, sistemden hedeflenen sıcaklık ve akış hızı aynı anda talep edilir. Bu da henüz ısınmamış litrelerce suyun ısınma fırsatı bulamadan akıp gitmesine neden olur.

Faturayı katlayan o büyük hata: Duşu açar açmaz başlıyor!

FATURAYI DÜŞÜRECEK 4 AKILLI TAKTİK

Daha düşük bir fatura için soğuk suyla duş almanıza gerek yok. Alışkanlıklarınızı ufak dokunuşlarla değiştirmek yeterli:

Sakin Başlayın: Musluğu önce orta seviyede ve düşük tazyikte açın. Birkaç saniye bekledikten sonra suyun ısısına göre yavaşça artırın. Bu ritim, termostata aşırı tepki vermeden toparlanması için zaman tanır.

Tasarruflu Başlık Kullanın: Suyu daha geniş bir alana yayarak püskürten tasarruflu duş başlıkları, su akışını dengede tutarak daha az suyla aynı konforu sağlar.

Faturayı katlayan o büyük hata: Duşu açar açmaz başlıyor!

Eşzamanlı Tüketimden Kaçının: Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve sıcak duş üçlüsünü aynı anda çalıştırmayın. Yoğun tüketim saatlerinde bu cihazların ardışık kullanılması anlık yüklenmeleri önler.

Isıtıcı Ayarını Kontrol Edin: Su ısıtıcınızın sıcaklık ayarının 65-70 derece bandında olduğundan emin olun. Bu seviye hem bakterileri önlemek için güvenlidir hem de duşta sürekli aşırı soğuk suyla karıştırma zorunluluğunu ortadan kaldırarak tasarruf sağlar.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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