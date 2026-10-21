Faturayı katlayan o büyük hata: Duşu açar açmaz başlıyor!

Hızlıca ısınmak veya güne enerjik başlamak için banyoya girdiğimizde birçoğumuzun yaptığı ortak bir hareket var: Suyun bir an önce ısınması umuduyla duş bataryasını anında en sıcak ve en tazyikli konuma getirmek. Bu yöntem hızlı bir çözüm gibi hissettirse de aslında cüzdanınızı ve elektrik şebekesini gereksiz yere yoran büyük bir hatadır.