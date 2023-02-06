Türkiye, son yılların en büyük depremlerinden birini yaşadı. 6 Şubat 2023 Pazartesi saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı deprem yaşandı. Kahramanmaraş başta olmak üzere Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Adıyaman, gibi çevre illerde de hissedilen deprem sonrası "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte Türkiye fay hattı sorgulama ekranı…