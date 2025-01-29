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Haberler Yaşam FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! 2025 ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte toplantı takvimi
Giriş Tarihi: 29.01.2025 10:52 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 10:52

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! 2025 ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte toplantı takvimi

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için geri sayım başladı. FED Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı basın toplantısında, faiz kararı ve ekonomik büyüme verileri açıklanacak. Altın, döviz ve kripto para yatırımcılarının gözü, toplantıdan çıkacak kararlar üzerinde. ABD'de Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 2.9 ile beklentilere uygun gerçekleşirken, çekirdek enflasyon aylık bazda yüzde 0.2 artarak yüzde 0.3'lük beklentinin altında kaldı. Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 3.2 ile yüzde 3.3 seviyesindeki tahminleri karşılayamadı. Peki, 2025 yılına ait FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! 2025 ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte toplantı takvimi

Piyasalar, yılın ilk Fed toplantısına odaklanmış durumda. Son toplantıda politika faizi 25 baz puan indirilerek %4,25-4,50 aralığına çekilmişti. Şimdi ise Fed'in yılın ilk yarısında yeniden faiz indirimi yapacağı beklentileri gündemde. Peki, ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 FED toplantı takvimi...

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! 2025 ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte toplantı takvimi

FED FAİZ KARARI EN ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılının ilk faiz toplantısını 28-29 Ocak tarihlerinde yapacak. Toplantı sonucunda alınan faiz kararı, 29 Ocak günü saat 22.00'de açıklanacak.

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FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! 2025 ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte toplantı takvimi

AARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ BELLİ OLDU!

ABD Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Piyasaların merakla beklediği veriler saat 16.30'da duyuruldu. Aralık ayında yıllık enflasyon, beklentilere uygun şekilde yüzde 2.9 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise aylık bazda yüzde 0.2 ile yüzde 0.3'lük beklentinin altında kalırken, yıllık bazda yüzde 3.2 seviyesine ulaştı ve yüzde 3.3'lük piyasa tahmininin gerisinde kaldı.

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! 2025 ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte toplantı takvimi

BEKLENTİLER NASIL?

ABD'de göreve yeni başlayacak yönetimin ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine yönelik beklentiler üzerinde etkili oluyor. Para piyasalarındaki verilere bakıldığında, Fed'in yılın ilk faiz indirimini ikinci yarıda yapma ihtimalinin ön planda olduğu görülüyor.

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! 2025 ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte toplantı takvimi

2025 FED TOPLANTI TAKVİMİ
18-19 Mart 2025: İkinci toplantı. Faiz kararı 19 Mart 2025'te duyurulacak.

6-7 Mayıs 2025: Üçüncü toplantı. Faiz kararı 7 Mayıs 2025'te ilan edilecek.

17-18 Haziran 2025: Dördüncü toplantı. Faiz kararı 18 Haziran 2025'te açıklanacak.

29-30 Temmuz 2025: Beşinci toplantı. Faiz kararı 30 Temmuz 2025'te duyurulacak.

16-17 Eylül 2025: Altıncı toplantı. Faiz kararı 17 Eylül 2025'te ilan edilecek.

28-29 Ekim 2025: Yedinci toplantı. Faiz kararı 29 Ekim 2025'te açıklanacak.

9-10 Aralık 2025: Yılın son toplantısı. Faiz kararı 10 Aralık 2025'te duyurulacak.

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