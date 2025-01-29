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FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! 2025 ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte toplantı takvimi
Giriş Tarihi: 29.01.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
10:52
FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! 2025 ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte toplantı takvimi
ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için geri sayım başladı. FED Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı basın toplantısında, faiz kararı ve ekonomik büyüme verileri açıklanacak. Altın, döviz ve kripto para yatırımcılarının gözü, toplantıdan çıkacak kararlar üzerinde. ABD'de Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 2.9 ile beklentilere uygun gerçekleşirken, çekirdek enflasyon aylık bazda yüzde 0.2 artarak yüzde 0.3'lük beklentinin altında kaldı. Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 3.2 ile yüzde 3.3 seviyesindeki tahminleri karşılayamadı. Peki, 2025 yılına ait FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?