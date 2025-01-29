FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! 2025 ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte toplantı takvimi

AARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ BELLİ OLDU!

ABD Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Piyasaların merakla beklediği veriler saat 16.30'da duyuruldu. Aralık ayında yıllık enflasyon, beklentilere uygun şekilde yüzde 2.9 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise aylık bazda yüzde 0.2 ile yüzde 0.3'lük beklentinin altında kalırken, yıllık bazda yüzde 3.2 seviyesine ulaştı ve yüzde 3.3'lük piyasa tahmininin gerisinde kaldı.