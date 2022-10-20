FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı beklentisi ne yönde, faiz yükselir mi?

ABD Merkez Bankası FED faiz toplantısı yakında yapılacak. Eylül ayı FED faiz kararı toplantısı 20 - 21 Eylül tarihlerinde gerçekleşti ve faizler 75 baz puan yükseltilerek yüzde 3,0 – 3,25'e yükseltildi. FED başkanı Jerome Powell, agresif faiz artırımına devam edeceğini bildirdi. Bu sebeple vatandaşlar FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Ekim ayı FED faiz toplantısı için bekleyiş sürerken, FED faiz beklentisi de hala 75 baz puan artırma yönünde. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz toplantısı bu ay var mı? İşte detaylar…