FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı beklentisi ne yönde, faiz yükselir mi?

FED faiz kararı hakkındaki bekleyiş sürüyor. Dünya ekonomisini derinden etkileyen karar, toplantı sonrası veriliyor. FED faiz toplantısı ekim ayında var mı sorusu bu sebepten soruluyor. ABD Merkez Bankası son aylarda faizleri yükseltirken, bu ay için de öngörü aynı yönde. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…