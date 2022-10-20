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Haberler Yaşam FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı beklentisi ne yönde, faiz yükselir mi?
Giriş Tarihi: 20.10.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 09:44

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı beklentisi ne yönde, faiz yükselir mi?

ABD Merkez Bankası FED faiz toplantısı yakında yapılacak. Eylül ayı FED faiz kararı toplantısı 20 - 21 Eylül tarihlerinde gerçekleşti ve faizler 75 baz puan yükseltilerek yüzde 3,0 – 3,25'e yükseltildi. FED başkanı Jerome Powell, agresif faiz artırımına devam edeceğini bildirdi. Bu sebeple vatandaşlar FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Ekim ayı FED faiz toplantısı için bekleyiş sürerken, FED faiz beklentisi de hala 75 baz puan artırma yönünde. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz toplantısı bu ay var mı? İşte detaylar…

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı beklentisi ne yönde, faiz yükselir mi?

FED faiz kararı hakkındaki bekleyiş sürüyor. Dünya ekonomisini derinden etkileyen karar, toplantı sonrası veriliyor. FED faiz toplantısı ekim ayında var mı sorusu bu sebepten soruluyor. ABD Merkez Bankası son aylarda faizleri yükseltirken, bu ay için de öngörü aynı yönde. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı beklentisi ne yönde, faiz yükselir mi?

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI EKİM'DE OLACAK MI?

FED faiz kararı toplantısı Ekim ayında yapılmayacak. Sıradaki FED faiz kararı toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı beklentisi ne yönde, faiz yükselir mi?

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu'nun yeni üyelerinden Lisa Cook, dün çoğu yetkilinin faiz artırımlarına devam etme yönündeki açıklamalarına katılırken, diğer Fed yetkilileri de enflasyonu düşürmek için mücadelede gevşemeye dair bir işaret görmediklerini belirttiler.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı beklentisi ne yönde, faiz yükselir mi?

Fed'in Washington merkezli yönetim kuruluna katılmasından bu yana ilk kez para politikasına dair açıklama yapan Cook, "ABD'de enflasyon inatçı ve kabul edilemeyecek yüksek seviyede seyrine devam ediyor ve son aylarda açıklanan veriler enflasyon kaynaklı baskıların geniş tabanlı olduğunu gösteriyor" dedi.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı beklentisi ne yönde, faiz yükselir mi?

İlk kez açıklama yapan bir başka kurul üyesi Philip Jefferson da enflasyonu kontrol altına almak konusunda "kararlı" olduğunu ifade etti.

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