FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED aralık ayı faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde, faizler düşer mi?

FED FAİZ KARARI SONRASI SİNYALİ VERDİ

Kasım ayı Fed kararı ile faiz 2007 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Faiz karar metninde enflasyonu baskılamak için başlatılan agresif sıkı para politikasının son aşamasına girdiği yönünde bir işaret dikkat çekti. Karar metninde devam eden faiz artışlarına zaman içinde yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönmek için yeteri kadar sıkılaştırıcı bir seviye adına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.