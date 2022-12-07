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Giriş Tarihi: 07.12.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 11:54

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED aralık ayı faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde, faizler düşer mi?

Aralık ayı FED faiz toplantısı için gözler ABD Merkez Bankası'na çevrildi. , Haziran, Temmuz ve Eylül ayı toplantısında da faizi 75 baz puan artırılmasından sonra piyasadan; özellikle Elon Musk'tan faiz indirimi çağrısı yapılmakta. Birçok büyük şirket, daralma ve resesyon sebebiyle işçi çıkarmakta. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, faiz artırımının yavaşlama ve şahin politikasından vazgeçme yoluna girilebileceğini belirtti. Faiz kararı sadece ABD değil; dünya piyasasını da derinden etkiliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı FED faiz kararı ne olur 2022? İşte detaylar…

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED aralık ayı faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde, faizler düşer mi?

FED faiz kararı Aralık ayı için gözler ABD Merkez Başkanı Jerome Powell'da. Son 3 faiz toplantısında faiz artırma kararı gelirken, enflasyon beklentilerdeki gibi düşüşe geçmedi. Bu noktada, FED faiz kararı ne olur, faizler düşer mi sorusu yanıt arıyor. Jerome Powell, politikalarının hafifleyebileceğinden bahsetmişti. Peki, Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022? İşte detaylar...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED aralık ayı faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde, faizler düşer mi?

KASIM FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentilere paralel 75 baz puan artırdı. Banka fonlama faiz aralığını böylece yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmiş oldu. Fed, Haziran, Temmuz ve Eylül ayı toplantısında da faizi 75 baz puan artırdı.

Reuters tarafından düzenlenen piyasa anketine katılan ekonomistler arasında, 2022 yılı içerisinde resesyon bekleyenlerin oranı %45'ten %65'e çıktı.

Yine ankete katılan 90 ekonomistten 86'sı merkez bankası yetkililerinin faizleri 75 baz puan artırarak %3.75-%4.00 aralığına yükselteceğini öngördü. 75 baz puan faiz artırımı bekleyen analistlerin oranının oldukça yüksek olduğu görüldü. Fed piyasa öngörüsü doğrultusunda Kasım faiz kararını verdi.

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED aralık ayı faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde, faizler düşer mi?

FED FAİZ KARARI SONRASI SİNYALİ VERDİ

Kasım ayı Fed kararı ile faiz 2007 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Faiz karar metninde enflasyonu baskılamak için başlatılan agresif sıkı para politikasının son aşamasına girdiği yönünde bir işaret dikkat çekti. Karar metninde devam eden faiz artışlarına zaman içinde yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönmek için yeteri kadar sıkılaştırıcı bir seviye adına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED aralık ayı faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde, faizler düşer mi?

Para politikasının sınırlayıcı etkilerinin tam olarak görülmesi zaman alacak. Bir noktada faiz artırım hızının yavaşlaması uygun olacak. Faiz oranlarında hala gitmemiz gereken biraz yol var. Faiz artırım hızını yavaşlatmak için enflasyonun aşağı geldiğini görmemiz gerekmiyor.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED aralık ayı faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde, faizler düşer mi?

Daha yavaş faiz artırımı için zaman Aralık ayında gelebilir. Hala faiz artırımına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz, hala almamız gereken bir yol var. Toplantıda faiz artırımlarını yavaşlatma konusunu tartıştık. Elimizdeki araçları güçlü ancak nazik bir şekilde uygulamamız gerekli.

Faiz artırımlarına ara vermeyi, duraklamayı düşünmek için çok erken."

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