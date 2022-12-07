FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED aralık ayı faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde, faizler düşer mi?

Aralık ayı FED faiz toplantısı için gözler ABD Merkez Bankası'na çevrildi. , Haziran, Temmuz ve Eylül ayı toplantısında da faizi 75 baz puan artırılmasından sonra piyasadan; özellikle Elon Musk'tan faiz indirimi çağrısı yapılmakta. Birçok büyük şirket, daralma ve resesyon sebebiyle işçi çıkarmakta. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, faiz artırımının yavaşlama ve şahin politikasından vazgeçme yoluna girilebileceğini belirtti. Faiz kararı sadece ABD değil; dünya piyasasını da derinden etkiliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı FED faiz kararı ne olur 2022? İşte detaylar…