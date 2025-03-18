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Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:49 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 09:49

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Mart FED faiz beklentisi gündemde! İşte ABD Merkez Bankası toplantı takvimi

ABD Merkez Bankası (FED) her yıl belirlediği tarihlerde bir araya gelerek piyasada etkili olacak kararlara imza atıyor. Altın fiyatları, döviz kuru, kripto para gibi pek çok alanı etkileyen FED faiz kararı ne zaman açıklanacak belli oldu. Şubat ayında toplanmayan yetkililer ocak ayında faizi sabit tutmuştu. Peki, 2025 Mart FED faiz beklentisi ne yönde, toplantı ne zaman?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Mart FED faiz beklentisi gündemde! İşte ABD Merkez Bankası toplantı takvimi

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları doğrultusunda değerlendirilen beklentilere göre faizde indirimin yavaş yavaş gerçekleşeceğinin sinyalleri verilmişti. FED toplantı tarihleri piyasa takipçilerinin gündemindeki yerini alırken kararla ilgili geri sayım başladı. Peki; 2025 Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Mart FED faiz beklentisi gündemde! İşte ABD Merkez Bankası toplantı takvimi

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası şubat ayında toplanmadı. Ocak ayından bu yana ilk kez toplanacak FED 18-19 Mart tarihlerinde toplantısını gerçekleştirecek. Buna göre 2025 mart ayı FED faiz kararı 19 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Mart FED faiz beklentisi gündemde! İşte ABD Merkez Bankası toplantı takvimi

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Daha önce "Fed'in politika ayarlamak için acele etmesine ihtiyaç yok" şeklinde açıklama yapan Jerome Powell, ABD başkanı Donald Trump'ın faiz düşürülmesi yönündeki çağrılarına "kararlarımızı ekonomide olup bitenlere göre vermeye devam edeceğimizden emin olabilirler" şeklinde yanıt verdi.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Mart FED faiz beklentisi gündemde! İşte ABD Merkez Bankası toplantı takvimi

FED'in mart ayındaki toplantısında faizi sabit tutacağı yönündeki görüşler oldukça yoğun. İndirim ise yaz aylarında bekleniyor.

ABD Merkez Bankası ocak ayında politika faizi yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit kalma kararı almıştı.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Mart FED faiz beklentisi gündemde! İşte ABD Merkez Bankası toplantı takvimi

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025

  • 28-29 Ocak
  • 18-19 Mart
  • 6-7 Mayıs
  • 17-18 Haziran
  • 29-30 Temmuz
  • 16-17 Eylül
  • 28-29 Ekim
  • 9-10 Aralık