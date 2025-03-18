FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Mart FED faiz beklentisi gündemde! İşte ABD Merkez Bankası toplantı takvimi

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası şubat ayında toplanmadı. Ocak ayından bu yana ilk kez toplanacak FED 18-19 Mart tarihlerinde toplantısını gerçekleştirecek. Buna göre 2025 mart ayı FED faiz kararı 19 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.