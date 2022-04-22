Haberler Yaşam FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD Merkez Bankası toplantı tarihi belli mi? Altın, petrol, kripto para... FED faiz kararına geri sayım!

Giriş Tarihi: 22.04.2022 16:39 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 16:39

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD Merkez Bankası toplantı tarihi belli mi? Altın, petrol, kripto para... FED faiz kararına geri sayım!

ABD Merkez Bankası FED faiz kararı için gözler o toplantıya çevrildi. Yılda 9 kez toplanan kurul bilindiği üzere Mart ayı toplantısında faizleri yükseltmiş bu durum gerek altın, döviz, petrol ve kripto para piyasalarını derinden etkilemişti. Bu noktada "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD Merkez Bankası toplantı tarihi belli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Küresel piyasalar bu noktada geri sayıma başladı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı tarihi belli mi? İşte merak edilen tüm detaylar...