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Haberler Yaşam FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD Merkez Bankası toplantı tarihi belli mi? Altın, petrol, kripto para... FED faiz kararına geri sayım!
Giriş Tarihi: 22.04.2022 16:39 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 16:39

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD Merkez Bankası toplantı tarihi belli mi? Altın, petrol, kripto para... FED faiz kararına geri sayım!

ABD Merkez Bankası FED faiz kararı için gözler o toplantıya çevrildi. Yılda 9 kez toplanan kurul bilindiği üzere Mart ayı toplantısında faizleri yükseltmiş bu durum gerek altın, döviz, petrol ve kripto para piyasalarını derinden etkilemişti. Bu noktada "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD Merkez Bankası toplantı tarihi belli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Küresel piyasalar bu noktada geri sayıma başladı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı tarihi belli mi? İşte merak edilen tüm detaylar...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD Merkez Bankası toplantı tarihi belli mi? Altın, petrol, kripto para... FED faiz kararına geri sayım!

ABD Merkez Bankası FED faiz kararı için geri sayım başladı. Japonya merkezli uluslararası finansal kuruluş Nomura, Fed'in Haziran ve Temmuz aylarında faizi 75'er baz puan artıracağını öngördü. Kurum bu kararların Mayıs ayındaki 50 baz puanlık artış sonrası alınacağını tahmin ediyor. "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD Merkez Bankası toplantı tarihi belli mi?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte FED faiz kararı için Mayıs toplantı tarihi ve detaylar...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD Merkez Bankası toplantı tarihi belli mi? Altın, petrol, kripto para... FED faiz kararına geri sayım!

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın önümüzdeki hafta perşembe günü bir IMF etkinliğine katılması planlanıyor. Tüm gözler Powell'ın Fed faiz kararı ile ilgili bir mesaj verip vermeyeceğinde olacak.

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD Merkez Bankası toplantı tarihi belli mi? Altın, petrol, kripto para... FED faiz kararına geri sayım!

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Fed 3-4 Mayıs tarihlerinde FOMC toplantısını gerçekleştirerek, 4 Mayıs akşamı faiz kararını açıklayacak.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD Merkez Bankası toplantı tarihi belli mi? Altın, petrol, kripto para... FED faiz kararına geri sayım!

PİYASALARIN GÖZÜ FED AÇIKLAMASINDA!

Dünya merkez bankalarının öncüsü ABD Merkez Bankası (Fed) Mayıs toplantısı piyasaların öncelikle gündeminde yer alıyor. Fed öngörüldüğü gibi Mart ayında 25 baz puan faiz artırımına gitti. Rusya Ukrayna Savaşı'nın patlak vermesi Fed'in daha güçlü faiz artırımı yapmasının önüne geçerken, krizi konusunda müzakrelerin devam etmesi sonra özellikle Fed'in Mayıs toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği yönündeki beklentileri artırdı. Ekonomistler ise yıl genelinde ise Fed'in 6 faiz artırımı yapacağı konusunda görüş bildiriliyor.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD Merkez Bankası toplantı tarihi belli mi? Altın, petrol, kripto para... FED faiz kararına geri sayım!

A Para'da yayına katılan Troy Kıymetli Maden İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek, altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"ALTIN FİYATLARI FED YÖNLÜ BASKI ALTINA GİREBİLİR"

Altın fiyatları için yegane önemli olan noktanın Fed'in faiz artırımı için vereceği kararlar olduğuna dikkat çeken uzman isim, "Altın fiyatları önümüzdeki günlerde Fed yönlü satış baskısı altına girebilir. Yatırımcılar bunu göz önünde bulundurmalı" diye konuştu.

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