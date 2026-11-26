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FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Aralık FOMC toplantı takvimi
Giriş Tarihi: 26.11.2026 10:01
Güncelleme Tarihi: 26.11.2026 10:08
FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Aralık FOMC toplantı takvimi
Küresel piyasalarda altın, dolar ve borsa getirilerinin yönünü belirleyecek kritik viraja girildi. ABD Merkez Bankası (FED) para politikası kurulunun 2026 yılındaki sekizinci ve son toplantısı için takvim netleşti. Yatırımcılar hem açıklanacak yeni oranı hem de 2027 yılına dair verilecek para politikası mesajlarını yakından izliyor. İşte toplantı takvimi...