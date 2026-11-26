Ekim ayındaki oturumda politika faizini sabit tutan ABD Merkez Bankası, yılın son hamlesi için yeniden masaya oturuyor. İki gün sürecek kritik toplantının ardından gözler hem karar metnine hem de yayımlanacak ekonomik projeksiyonlara çevrildi. ABD Merkez Bankası (FED) bünyesindeki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 2026 yılı resmi toplantı takvimi kapsamındaki sekizinci ve son oturumunu aralık ayında gerçekleştirecek.