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Giriş Tarihi: 22.03.2023 07:22 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 07:23

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI BUGÜN! 2023 Mart ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

FED faiz kararı için nefesler tutuldu. Geçtiğimiz hafta bankaların iflası ile birlikte küresel pay piyasaları dalgalı bir seyir izledi. Bir süredir faizleri arttıran ABD Merkez Bankası'nın yaşanan süreç sonrası faizlerdeki artışa 25 baz puanla sürdürmesine yüksek bir ihtimalle bakılıyor. Bu kapsamda ise "Mart ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?" soruları yanıt arıyor. Gözler şimdi Başkan Powell'ın açıklamasında. İşte FED faiz kararı açıklamasında son durum.

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI BUGÜN! 2023 Mart ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

FED faiz kararı toplantısı 21-22 Mart tarihinde düzenlenirken bugün açıklanacağı biliniyor. Bu kapsamda ise "Şubat ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?" gibi birçok soru sabah saatleriyle ülkemizde de gündem maddeleri arasında. Küresel piyasaların kilitlendiği ABD Merkez Bankası başkanı Powell'ın açıklaması için geri sayıma geçilirken beklentiler 25 baz puanlık artışı işaret ediyor. Karar; Altın, kripto, dolar gibi birçok piyasayı etkileyecek. İşte son dakika FED faiz kararı açıklaması.

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI BUGÜN! 2023 Mart ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

MART AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak.

Toplantının ardından FED Başkanı Powell'ın Mart ayı FED faiz kararını duyurması bekleniyor.

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FED FAİZ KARARI TOPLANTISI BUGÜN! 2023 Mart ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

ABD MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Küresel piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklanmıştı. Powell, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefini değiştirmeye niyetinin olmadığını belirtti.

Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşan Powell, faiz artışında nihai durma noktasının revize edilebileceğini söylerken görülen ve görülecek verilerin bulunduğunu, ekonomik verilerin güçlü olduğunu ve bunun da faiz oranlarının nihai olarak tahmin edilen seviyeden daha yüksek olabileceğini söyledi.

Powell, yüksek enflasyonun faiz artırmaya yol açacağını söyledi.

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI BUGÜN! 2023 Mart ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

FED OCAK AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD'de görülen ekonomik sorunlar nedeniyle FED geçtiğimiz yıl peş peşe faiz yükseltme kararı almıştı. Bu sene de gerçekleştirilen ilk faiz toplantısında, faizler artırıldı.

31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılan yılın ilk FED faiz toplantısında faiz oranının yüzde 4,75 seviyesine yükseltilmesine karar verilmişti.

2023 FED FAİZ TOPLANTISI TAKVİMİ

21-22 Mart

2-3 Mayıs

13-14 Haziran

25-26 Temmuz

19-20 Eylül

31 Ekim - 1 Kasım

12-13 Aralık

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