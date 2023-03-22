Haberler Yaşam FED FAİZ KARARI TOPLANTISI BUGÜN! 2023 Mart ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

Giriş Tarihi: 22.03.2023 07:22 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 07:23

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI BUGÜN! 2023 Mart ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

FED faiz kararı için nefesler tutuldu. Geçtiğimiz hafta bankaların iflası ile birlikte küresel pay piyasaları dalgalı bir seyir izledi. Bir süredir faizleri arttıran ABD Merkez Bankası'nın yaşanan süreç sonrası faizlerdeki artışa 25 baz puanla sürdürmesine yüksek bir ihtimalle bakılıyor. Bu kapsamda ise "Mart ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?" soruları yanıt arıyor. Gözler şimdi Başkan Powell'ın açıklamasında. İşte FED faiz kararı açıklamasında son durum.