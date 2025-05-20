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Giriş Tarihi: 20.05.2025 13:40 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 13:40

FED TOPLANTI TAKVİMİ: Mayıs ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Mayıs ayında politika faizini değiştirmeme kararı alan ABD Merkez Bankası (Fed), bir sonraki toplantısında alacağı kararla küresel ekonomi gündeminin merkezinde yer alıyor. Dün değerlendirmelerde bulunan New York Fed Başkanı John Williams, tarifelerdeki oynaklığın piyasadaki belirsizliği artırdığını ve önümüzdeki dönemde ekonomik görünümün netleşmesinin zaman alabileceğini dile getirdi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED TOPLANTI TAKVİMİ: Mayıs ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

ABD'nin kredi notunun düşürülmesinin ardından artan belirsizliklere rağmen, ülkenin ticaret ortaklarıyla yürüttüğü görüşmelere dair olumlu beklentiler, küresel piyasalarda dalgalı bir seyir oluşmasına neden oldu. Mayıs ayında politika faizinde değişikliğe gitmeyen ABD Merkez Bankası (Fed), bu ay alacağı kararla piyasaların yakın takibinde. Yatırımcılar, Fed'in faiz politikasında bir değişikliğe gidip gitmeyeceğini ve olası bir faiz indiriminin zamanlamasını merak ediyor. Peki, Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak, beklentiler ne yönde? İşte detaylar...

FED TOPLANTI TAKVİMİ: Mayıs ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) resmi takvimine göre, Mayıs ayında faiz kararı toplantısı yapılmayacak. Bir sonraki faiz kararı, 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantının ardından, 18 Haziran günü saat 22.00'de kamuoyuna duyurulacak.

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FED TOPLANTI TAKVİMİ: Mayıs ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED'in yılın geri kalanına ilişkin toplantı ve faiz kararı takvimi ise şu şekilde:

Haziran ayı toplantısı: 29-30 Temmuz

Temmuz ve Ağustos dönemi kararı: 16-17 Eylül

Eylül ayı kararı: 28-29 Ekim

Yılın son toplantısı ve Aralık kararı: 9-10 Aralık

FED TOPLANTI TAKVİMİ: Mayıs ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED NİSAN AYI FAİZ KARARI

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED), Nisan ayında yaptığı toplantıda gösterge faiz oranını beklentiler doğrultusunda yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Kararın, FED yetkililerinin oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Benzer şekilde, Mart ayında da FED, politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmeyerek oranı yine yüzde 4,25-4,50 seviyesinde bırakmıştı.

FED TOPLANTI TAKVİMİ: Mayıs ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED'İN FAİZ POLİTİKASI VE PİYASA YANSIMALARI

Amerikan Merkez Bankası (FED), son aylarda faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyerek mevcut seviyeleri koruma yolunu seçti. Mart ve Nisan aylarında alınan kararlarla birlikte, faiz oranı 4.25-4.50 aralığında sabit bırakıldı. Bu kararlar, FED'in enflasyonla mücadele hedefi ve ekonomik büyümeye dair değerlendirmeleri doğrultusunda şekillendi. Faizlerin sabit tutulması, yatırımcılar nezdinde düşük faiz ortamının bir süre daha sürebileceği yönündeki beklentileri desteklemeye devam ediyor.