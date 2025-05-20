FED TOPLANTI TAKVİMİ: Mayıs ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

ABD'nin kredi notunun düşürülmesinin ardından artan belirsizliklere rağmen, ülkenin ticaret ortaklarıyla yürüttüğü görüşmelere dair olumlu beklentiler, küresel piyasalarda dalgalı bir seyir oluşmasına neden oldu. Mayıs ayında politika faizinde değişikliğe gitmeyen ABD Merkez Bankası (Fed), bu ay alacağı kararla piyasaların yakın takibinde. Yatırımcılar, Fed'in faiz politikasında bir değişikliğe gidip gitmeyeceğini ve olası bir faiz indiriminin zamanlamasını merak ediyor. Peki, Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak, beklentiler ne yönde? İşte detaylar...