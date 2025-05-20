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FED TOPLANTI TAKVİMİ: Mayıs ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 20.05.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
13:40
FED TOPLANTI TAKVİMİ: Mayıs ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Mayıs ayında politika faizini değiştirmeme kararı alan ABD Merkez Bankası (Fed), bir sonraki toplantısında alacağı kararla küresel ekonomi gündeminin merkezinde yer alıyor. Dün değerlendirmelerde bulunan New York Fed Başkanı John Williams, tarifelerdeki oynaklığın piyasadaki belirsizliği artırdığını ve önümüzdeki dönemde ekonomik görünümün netleşmesinin zaman alabileceğini dile getirdi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?