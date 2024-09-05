Giriş Tarihi: 05.09.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
15:45
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2024-2025 | Fenerbahçe UEFA kadrosu 2024 belli oldu mu, isim listesinde kimler var?
Fenerbahçe UEFA kadrosu gündemde. 26 Eylül Perşembe günü başlayacak olan ilk mücadele ile sarı lacivertlilerin Avrupa Ligi serüveni de başlayacak. Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlar, UEFA listelerini 5 Eylül saat 01.00'a kadar bildirdi. Peki, Fenerbahçe UEFA kadrosu 2024 belli oldu mu, isim listesinde kimler var? İşte, detaylar...