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Giriş Tarihi: 05.09.2024 15:45 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 15:45

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2024-2025 | Fenerbahçe UEFA kadrosu 2024 belli oldu mu, isim listesinde kimler var?

Fenerbahçe UEFA kadrosu gündemde. 26 Eylül Perşembe günü başlayacak olan ilk mücadele ile sarı lacivertlilerin Avrupa Ligi serüveni de başlayacak. Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlar, UEFA listelerini 5 Eylül saat 01.00'a kadar bildirdi. Peki, Fenerbahçe UEFA kadrosu 2024 belli oldu mu, isim listesinde kimler var? İşte, detaylar...

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2024-2025 | Fenerbahçe UEFA kadrosu 2024 belli oldu mu, isim listesinde kimler var?

Fenerbahçe UEFA kadrosu listesi 2024 belli oldu mu? sorgulamaları devam ediyor. Avrupa kupalarında mücadele edecek sarı lacivertliler kadrolarında yer alacak isimleri belirtilen tarih aralığında UEFA'ya bildirdi. UEFA isim listelerinde oyuncuların giyeceği forma numaraları, doğum tarihi ve milliyeti gibi bilgiler yer alıyor. Peki, Fenerbahçe UEFA kadrosu 2024 belli oldu mu, isim listesinde kimler var?

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2024-2025 | Fenerbahçe UEFA kadrosu 2024 belli oldu mu, isim listesinde kimler var?

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU AÇIKLANDI MI?

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlar 25-26 Eylül'de oynanacak. Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlar, UEFA listelerini 5 Eylül gece saat 01.00'e kadar bildirdi.

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FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2024-2025 | Fenerbahçe UEFA kadrosu 2024 belli oldu mu, isim listesinde kimler var?

Fenerbahçe'de benzer şekilde Avrupa Ligi'nde yer alacak kadrosunu UEFA'ya teslim etti. Ancak Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda hangi oyuncuların yer aldığına dair resmi bir açıklaması bulunmuyor.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2024-2025 | Fenerbahçe UEFA kadrosu 2024 belli oldu mu, isim listesinde kimler var?

Sarı-lacivertliler, ön elemeler için şu kadroyu bildirmişti;

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin"

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2024-2025 | Fenerbahçe UEFA kadrosu 2024 belli oldu mu, isim listesinde kimler var?

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ

1. HAFTA
26 EYLÜL PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - UNION SAINT-GILLOISE

2. HAFTA
3 EKİM PERŞEMBE
22.00 TWENTE - FENERBAHÇE

3. HAFTA
24 EKİM PERŞEMBE
22.00 FENERBAHÇE - MANCHESTER UNITED

4. HAFTA
7 KASIM PERŞEMBE
23.00 AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE

5. HAFTA
28 KASIM PERŞEMBE
23.00 SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE

6. HAFTA
11 ARALIK ÇARŞAMBA
18.30 FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO

7. HAFTA
23 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - LYON

8. HAFTA
30 OCAK PERŞEMBE
23.00 MIDTJYLLAND - FENERBAHÇE

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