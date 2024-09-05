FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2024-2025 | Fenerbahçe UEFA kadrosu 2024 belli oldu mu, isim listesinde kimler var?

Fenerbahçe UEFA kadrosu listesi 2024 belli oldu mu? sorgulamaları devam ediyor. Avrupa kupalarında mücadele edecek sarı lacivertliler kadrolarında yer alacak isimleri belirtilen tarih aralığında UEFA'ya bildirdi. UEFA isim listelerinde oyuncuların giyeceği forma numaraları, doğum tarihi ve milliyeti gibi bilgiler yer alıyor. Peki, Fenerbahçe UEFA kadrosu 2024 belli oldu mu, isim listesinde kimler var?