Haberler
Yaşam
Fenerbahçe başkanlık seçimi canlı izle 2024: Adaylar Ali Koç ve Aziz Yıldırım... Fenerbahçe başkanlık seçimi saat kaçta başlıyor?
Giriş Tarihi: 30.05.2024 07:05
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
07:05
Fenerbahçe başkanlık seçimi canlı izle 2024: Adaylar Ali Koç ve Aziz Yıldırım... Fenerbahçe başkanlık seçimi saat kaçta başlıyor?
Fenerbahçe başkanlık seçimi canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Kongre tarihi geldi çattı. Yeterlik çoğunluk sağlanması halinde gerçekleşecek seçimli olağan kurulda başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe seçimi ile belli olacak yeni kulüp başkanı merakla bekleniyor. Peki; Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...