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Haberler Yaşam Fenerbahçe başkanlık seçimi canlı izle 2024: Adaylar Ali Koç ve Aziz Yıldırım... Fenerbahçe başkanlık seçimi saat kaçta başlıyor?
Giriş Tarihi: 30.05.2024 07:05 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 07:05

Fenerbahçe başkanlık seçimi canlı izle 2024: Adaylar Ali Koç ve Aziz Yıldırım... Fenerbahçe başkanlık seçimi saat kaçta başlıyor?

Fenerbahçe başkanlık seçimi canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Kongre tarihi geldi çattı. Yeterlik çoğunluk sağlanması halinde gerçekleşecek seçimli olağan kurulda başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe seçimi ile belli olacak yeni kulüp başkanı merakla bekleniyor. Peki; Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...

Fenerbahçe başkanlık seçimi canlı izle 2024: Adaylar Ali Koç ve Aziz Yıldırım... Fenerbahçe başkanlık seçimi saat kaçta başlıyor?

Fenerbahçe başkanlık seçimi canlı izle araştırmaları taraftarların gündeminde. Kulübün sosyal medya hesapları takip edilirken başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın konuşmaları da takip ediliyor. Youtube üzerinden yayımlanması beklenen seçimde yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantı belirlenen sonraki tarihe ertelenecek. Peki; Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, nerede?

Fenerbahçe başkanlık seçimi canlı izle 2024: Adaylar Ali Koç ve Aziz Yıldırım... Fenerbahçe başkanlık seçimi saat kaçta başlıyor?

FENERBAHÇE'DE SEÇİM GÜNÜ!

Mavcut başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım'ın yeni dönem için karşı karşıya geleceği Fenerbahçe'de seçim zamanı! Sadettin Saran'ın Ali Koç lehine adaylıktan çekilmesiyle iki ismin kaldığı kulüpte kongre üyeleri hazırlandı.

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Fenerbahçe başkanlık seçimi canlı izle 2024: Adaylar Ali Koç ve Aziz Yıldırım... Fenerbahçe başkanlık seçimi saat kaçta başlıyor?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ 2024 NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise 8-9 Haziran'da yapılacağını açıkladı. İkinci genel kurulda çoğunluk şartı aranmayacak.

Fenerbahçe başkanlık seçimi canlı izle 2024: Adaylar Ali Koç ve Aziz Yıldırım... Fenerbahçe başkanlık seçimi saat kaçta başlıyor?

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak kurul saat 10.00'da başlayacak.

Fenerbahçe başkanlık seçimi canlı izle 2024: Adaylar Ali Koç ve Aziz Yıldırım... Fenerbahçe başkanlık seçimi saat kaçta başlıyor?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ CANLI İZLE

Fenerbahçe seçiminin kulübün Youtube hesabı üzerinden yayımlanması bekleniyor.

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