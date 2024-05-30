Fenerbahçe başkanlık seçimi canlı izle 2024: Adaylar Ali Koç ve Aziz Yıldırım... Fenerbahçe başkanlık seçimi saat kaçta başlıyor?

Fenerbahçe başkanlık seçimi canlı izle araştırmaları taraftarların gündeminde. Kulübün sosyal medya hesapları takip edilirken başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın konuşmaları da takip ediliyor. Youtube üzerinden yayımlanması beklenen seçimde yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantı belirlenen sonraki tarihe ertelenecek. Peki; Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, nerede?