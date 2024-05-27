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FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ: Fenerbahçe başkanlık seçimi hangi gün, Olağan Kongre hangi tarihte? Ali Koç ve Aziz Yıldırım aday
Giriş Tarihi: 27.05.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
14:40
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ: Fenerbahçe başkanlık seçimi hangi gün, Olağan Kongre hangi tarihte? Ali Koç ve Aziz Yıldırım aday
Fenerbahçe başkanlık seçimi son gelişmelerle araştırılmaya başlandı. 26 Mayıs akşamı Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybetmesi ve Galatasaray'ın şampiyon olmasının üzerine gözler Fenerbahçe Kongresine çevrildi. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın son dönemdeki açıklamalarıyla "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, adaylar kimler?" sorularına cevap aranıyor. Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için takvim netleşti. Olağan Kurul'da aynı zamanda yeni başkan da belli olacak. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasından sonra Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, Olağan Kongre saat kaçta? İşte adaylar