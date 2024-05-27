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Haberler Yaşam FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ: Fenerbahçe başkanlık seçimi hangi gün, Olağan Kongre hangi tarihte? Ali Koç ve Aziz Yıldırım aday
Giriş Tarihi: 27.05.2024 14:40 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 14:40

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ: Fenerbahçe başkanlık seçimi hangi gün, Olağan Kongre hangi tarihte? Ali Koç ve Aziz Yıldırım aday

Fenerbahçe başkanlık seçimi son gelişmelerle araştırılmaya başlandı. 26 Mayıs akşamı Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybetmesi ve Galatasaray'ın şampiyon olmasının üzerine gözler Fenerbahçe Kongresine çevrildi. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın son dönemdeki açıklamalarıyla "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, adaylar kimler?" sorularına cevap aranıyor. Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için takvim netleşti. Olağan Kurul'da aynı zamanda yeni başkan da belli olacak. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasından sonra Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, Olağan Kongre saat kaçta? İşte adaylar

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ: Fenerbahçe başkanlık seçimi hangi gün, Olağan Kongre hangi tarihte? Ali Koç ve Aziz Yıldırım aday

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı hakkında beklenen açıklama geldi. Fenerbahçe yeni başkanının da seçileceği olağan kongre tarihi ve saati araştırılıyor. İki adayın oylanacağı kongre hangi gün? İşte, Fenerbahçe başkanlık seçimi ve kongre tarihi...

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ: Fenerbahçe başkanlık seçimi hangi gün, Olağan Kongre hangi tarihte? Ali Koç ve Aziz Yıldırım aday

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde, saat 10.00'da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek.
İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise Genel Kurul, 8 - 9 Haziran 2024 tarihlerinde aynı yer ve saatte toplanacak.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Diğer Kurullar için adaylık başvuruları 23 Mayıs 2024, saat 18.00'e kadar yapılacak.

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FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ: Fenerbahçe başkanlık seçimi hangi gün, Olağan Kongre hangi tarihte? Ali Koç ve Aziz Yıldırım aday

ALİ KOÇ YENİDEN ADAY OLDU MU?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir dönem daha aday olmaya karar verirken Sadettin Saran Ali Koç'u desteklemek üzere adaylıktan çekildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Sadettin Saran arasındaki görüşme sona erdi. Bir süredir adaylığı belirsiz olan Ali Koç, Saran ile yaptığı görüşmenin ardından 1 dönem daha aday olma kararı aldı.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ: Fenerbahçe başkanlık seçimi hangi gün, Olağan Kongre hangi tarihte? Ali Koç ve Aziz Yıldırım aday

AZİZ YILDIRIM ADAY OLDU MU?
Ali Koç'un adaylığının kesinleşmesinden sonra Fenerbahçe üyeleri ve taraftarları tarafından Aziz Yıldırım'a aday olması adına çağrılar yapıldı. Bu çağrılara sessiz kalmayan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında adaylığını açıkça ilan etti.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ: Fenerbahçe başkanlık seçimi hangi gün, Olağan Kongre hangi tarihte? Ali Koç ve Aziz Yıldırım aday

FENERBAHÇE BAŞKANLIK ADAYLARI
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için aday olan şu an Ali Koç ve Aziz Yıldırım bulunuyor.

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