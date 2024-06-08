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Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli oluyor
Giriş Tarihi: 08.06.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
09:28
Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli oluyor
Fenerbahçe başkanlık seçimi için beklenen tarih geldi çattı. Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında gerçekleştirilecek olan seçimlerde yaklaşık 38 bin üye oy kullanacak. Fenerbahçe'nin yeni başkanı için on binlerce üye yarın stada sandık başına gidecek. Mevcut başkan Ali Koç ile daha önce 20 yıl kulübün başkanlığını üstlenen Aziz Yıldırım'ın aday olduğu seçimler yarın sonuçlanacak. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak, Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı olacak?