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Haberler Yaşam Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli oluyor
Giriş Tarihi: 08.06.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 09:28

Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli oluyor

Fenerbahçe başkanlık seçimi için beklenen tarih geldi çattı. Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında gerçekleştirilecek olan seçimlerde yaklaşık 38 bin üye oy kullanacak. Fenerbahçe'nin yeni başkanı için on binlerce üye yarın stada sandık başına gidecek. Mevcut başkan Ali Koç ile daha önce 20 yıl kulübün başkanlığını üstlenen Aziz Yıldırım'ın aday olduğu seçimler yarın sonuçlanacak. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak, Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı olacak?

Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli oluyor

Fenerbahçe Spor Kulübü yeni başkanını seçiyor. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aday olduğu seçimlerde 38 bine yakın üye Fenerbahçe'nin yeni başkanı için oy kullanacak. Seçilen başkan kulübe 3 yıl liderlik edecek. Daha önce oy verme işlemleri uygulanan ancak yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle bu haftaya ertelenen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonrası yeni başkan belli olacak. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?

Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli oluyor

FENERBAHÇE BAŞKANI KİM OLACAK?

Mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım arasında geçmesi beklenen seçimde daha önce Sadettin Saran'ın da adaylık açıklaması olmuştu. Ancak Saran, Ali Koç lehinde adaylıktan çekildiğini taraftarlar ile paylaştı.

Buna göre seçimde Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın oy oranları takip edilecek.

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Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli oluyor

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

8-9 Haziran tarihlerini kapsayan toplantı sürecinde başkanın da 9 Haziran itibarıyla belli olması bekleniyor.

Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli oluyor

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NASIL VE NEREDEN İZLENECEK

Başkanlık seçimine dair görüntülerin kulübün Youtube hesabından ve televizyondan yayınlanması bekleniyor.

Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli oluyor

KONGREDE KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

Aidatlarını yatıran ve oy kullanma hakkını elde eden toplam 46 bin 410 üyeden yaklaşık 37-38 bininin kongrede sandığa gitmesi bekleniyor. Yeni seçilen başkan ve yönetim kurulu, olağan dışı bir durum olmadığı takdirde Haziran 2027'ye kadar Fenerbahçe'nin komutasını üstlenecek. Seçilen taraf pazartesi günü mazbatasını alarak işbaşı yapacak.

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