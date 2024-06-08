Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli oluyor

Fenerbahçe Spor Kulübü yeni başkanını seçiyor. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aday olduğu seçimlerde 38 bine yakın üye Fenerbahçe'nin yeni başkanı için oy kullanacak. Seçilen başkan kulübe 3 yıl liderlik edecek. Daha önce oy verme işlemleri uygulanan ancak yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle bu haftaya ertelenen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonrası yeni başkan belli olacak. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?