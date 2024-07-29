Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe rövanş maçı tarihi

Fenerbahçe Lugano maçı canlı yayın kanalı ve saati futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. İsviçreli takımı elemesi halinde Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi serüvenine iddialı başladı. Fenerbahçe rövanş maçı bugün mü, yarın mı oynanacak merak ediliyor. Taraftar ekran başında yerini aldı. Peki; Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler...