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Haberler Yaşam Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe rövanş maçı tarihi
Giriş Tarihi: 29.07.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 10:44

Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe rövanş maçı tarihi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda rövanşa çıkıyor. İlk maçı 4-3 alan sarı lacivertliler, Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle avantajı elde eden temsilcimiz evinde İsviçreli takımı ağırlayacak. Jose Mourinho yönetimindeki takım iddiasını sürdürüyor. Maçı canlı takip etmek isteyenler Fenerbahçe rövanş maçı canlı yayın bilgisini araştırıyor. Peki; Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe rövanş maçı tarihi

Fenerbahçe Lugano maçı canlı yayın kanalı ve saati futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. İsviçreli takımı elemesi halinde Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi serüvenine iddialı başladı. Fenerbahçe rövanş maçı bugün mü, yarın mı oynanacak merak ediliyor. Taraftar ekran başında yerini aldı. Peki; Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler...

Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe rövanş maçı tarihi

FENERBAHÇE LUGANO MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe Lugano maçı 30 Temmuz Salı günü oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 20.30'da başlayacak.

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Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe rövanş maçı tarihi

FENERBAHÇE LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın Exxen ekranı üzerinden canlı yayımlanması bekleniyor.

Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe rövanş maçı tarihi

FENERBAHÇE LUGANO MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU!

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe rövaş maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Jones yönetecek.

Jones'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Neil Davies ve Wade Smith yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Sam Barrott.

Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe rövanş maçı tarihi

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turuna çıkması için her türlü galibiyet ve beraberlik durumu yetecek. Lugano tek farklı galibiyet elde ederse maç uzatmalara gidecek. Eşitlik bu sürede bozulmazsa penaltı atışları kazananı belirleyecek.

Lugano 2 farklı kazandığı takdirde tur atlayan takım olacak.

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