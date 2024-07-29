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Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe rövanş maçı tarihi
Giriş Tarihi: 29.07.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
10:44
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda rövanşa çıkıyor. İlk maçı 4-3 alan sarı lacivertliler, Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle avantajı elde eden temsilcimiz evinde İsviçreli takımı ağırlayacak. Jose Mourinho yönetimindeki takım iddiasını sürdürüyor. Maçı canlı takip etmek isteyenler Fenerbahçe rövanş maçı canlı yayın bilgisini araştırıyor. Peki; Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...