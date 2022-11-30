Fenerbahçe Rayo Vallecano maçı için heyecan dorukta. 2022 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları kapsamında verilen arada Fenerbahçe, dostluk maçında İspanyol ekip Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek. Bu noktada sarı lacivertli taraftarlar, ''Fenerbahçe Rayo Vallecano maçı hangi kanalda?'' sorusu ile Fenerbahçe Rayo Vallecano maçı canlı izle kanalı bilgisine erişmeye çalışıyor. Peki, Fenerbahçe Rayo Vallecano maçı ne hangi kanalda? FB hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Fenerbahçe Rayo Vallecano maçı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri…