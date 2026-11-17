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Fenerbahçe Tarfin LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague
Giriş Tarihi: 17.11.2026 14:21
Güncelleme Tarihi: 17.11.2026 14:23
Fenerbahçe Tarfin LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague
THY EuroLeague 12. hafta heyecanında temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, sahasında Fransız ekibi LDLC ASVEL'i ağırlıyor. Puan tablosunda üst sıraları hedefleyen sarı-lacivertli ekibin kritik mücadelesi öncesinde basketbolseverler yayın bilgilerine kilitlendi. İşte Fenerbahçe Tarfin - LDLC ASVEL maçı canlı yayın kanalı...