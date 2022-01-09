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Haberler Yaşam Fenerbahçe’nin başkanlık seçiminde tanınmıştı: Dilay Kemer’in annesinin paylaşımı ağlattı...
Giriş Tarihi: 09.01.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 09:39

Fenerbahçe’nin başkanlık seçiminde tanınmıştı: Dilay Kemer’in annesinin paylaşımı ağlattı...

Türkiye, Dilay Kemer'i Fenerbahçe'nin başkanlık seçiminde tanımıştı. Çağın vebası kansere yakalanan başarılı sunucu Dilay Kemer, iki yıl önce aramızdan ayrıldı. Talihsiz sunucunun annesi ise yavrusunun doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı...

AYKUT SONCU
Fenerbahçe’nin başkanlık seçiminde tanınmıştı: Dilay Kemer’in annesinin paylaşımı ağlattı...

Son dakika haberi: Fenerbahçe TV'nin sunucusu Dilay Kemer, 2018'de fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Kemer'in, kan kanserine yakalandığı anlaşıldı.

Fenerbahçe’nin başkanlık seçiminde tanınmıştı: Dilay Kemer’in annesinin paylaşımı ağlattı...

İlik nakli olan başarılı sunucu, kanseri yenmeyi başardı. Ancak 6 ay sonra yeniden fenalaştı. Kanserin nüksettiği anlaşıldı.

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Fenerbahçe’nin başkanlık seçiminde tanınmıştı: Dilay Kemer’in annesinin paylaşımı ağlattı...

"BU BELA GERİ GELDİ"

Dilay Kemer, o dönem şu paylaşımı yaptı: "Sevgili arkadaşlar Maalesef en büyük korkum gerçeğim oldu. Nereden başlayacağımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum... Hastalığın başlamasının 1. yılında, ilik nakli oluşumun 6. ayında maalesef bu bela geri geldi, yani nakil her zaman %100 çözüm olamıyormuş kötü bir tecrübeyle öğrendik...

Fenerbahçe’nin başkanlık seçiminde tanınmıştı: Dilay Kemer’in annesinin paylaşımı ağlattı...

Denemeye değer ufak bir ihtimal daha doğdu, şimdi onun peşinden gideceğim... Yalan yok, çok üzgünüm ve çok korkuyorum... Şimdi her zamankinden daha çok desteğe ve duaya ihtiyacım var, lütfen esirgemeyin. Sizi seviyorum."

Fenerbahçe’nin başkanlık seçiminde tanınmıştı: Dilay Kemer’in annesinin paylaşımı ağlattı...

Yeniden tedavi altına alınan Kemer, iki yıl önce tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Talihsiz sunucunun annesi Serap Sevin Kemer ise kızının doğum gününde duygusal bir paylaşıma imza attı.

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