Fenerbahçe’nin başkanlık seçiminde tanınmıştı: Dilay Kemer’in annesinin paylaşımı ağlattı...

Son dakika haberi: Fenerbahçe TV'nin sunucusu Dilay Kemer, 2018'de fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Kemer'in, kan kanserine yakalandığı anlaşıldı. İlik nakli olan başarılı sunucu, kanseri yenmeyi başardı. Ancak 6 ay sonra yeniden fenalaştı. Kanserin nüksettiği anlaşıldı. 'BU BELA GERİ GELDİ' Dilay Kemer, o dönem şu paylaşımı yaptı: 'Sevgili arkadaşlar Maalesef en büyük korkum gerçeğim oldu. Nereden başlayacağımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum... Hastalığın başlamasının 1. yılında, ilik nakli oluşumun 6. ayında maalesef bu bela geri geldi, yani nakil her zaman %100 çözüm olamıyormuş kötü bir tecrübeyle öğrendik... Denemeye değer ufak bir ihtimal daha doğdu, şimdi onun peşinden gideceğim... Yalan yok, çok üzgünüm ve çok korkuyorum... Şimdi her zamankinden daha çok desteğe ve duaya ihtiyacım var, lütfen esirgemeyin. Sizi seviyorum.' Yeniden tedavi altına alınan Kemer, iki yıl önce tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Talihsiz sunucunun annesi Serap Sevin Kemer ise kızının doğum gününde duygusal bir paylaşıma imza attı. Anne Kemer, Dilay'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: İyi ki doğdun benim güzel dilayım❤️iyi ki benim kızım oldun❤️seni çook seviyorum annem❤️Allahım bana bir melek gönderdin ama niye bu kadar erken aldın,ben onsuz yapamıyorum.... DİLAY KEMER KİMDİR? Dilay Kemer, 7 Ocak 1988 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezun oldu. Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitimine başladı. Yaklaşık 1.5 senelik hazırlık sonunda Fenerbahçe TV'de hem ana haberi hem de çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.