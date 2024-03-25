Fenerbahçe’nin sosyal medya uzmanına sokak ortasında bıçaklı saldırı

Ayrıca kaldırımda yürüdüğü esnada karşıdan da müştekinin geldiğini ve yol üzerinde münakaşadan kaynaklı gerginleştiğini ve bir anlık sinirle şahsı bıçakladığını belirtti. Şüpheli bıçağı da yol üzerinde bir yere attığını beyan etti.