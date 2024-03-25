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Fenerbahçe'nin sosyal medya uzmanına sokak ortasında bıçaklı saldırı
Giriş Tarihi: 25.03.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
15:50
Fenerbahçe'nin sosyal medya uzmanına sokak ortasında bıçaklı saldırı
İstanbul Kadıköy'de uzun süre Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sosyal medya ekibinde yer alıp futbol takımına youtube içerikleri üreten ve hâlen bir sosyal medya platformunda çalışan Mert Çavlı sokakta tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Polisin yakaladığı saldırgan suçunu itiraf etti. Fenerbahçeli taraftar gruplarının yakından tanıdığı Mert Çavlı'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.