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Haberler Yaşam Fenerbahçe'nin sosyal medya uzmanına sokak ortasında bıçaklı saldırı
Giriş Tarihi: 25.03.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 15:50

Fenerbahçe'nin sosyal medya uzmanına sokak ortasında bıçaklı saldırı

İstanbul Kadıköy'de uzun süre Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sosyal medya ekibinde yer alıp futbol takımına youtube içerikleri üreten ve hâlen bir sosyal medya platformunda çalışan Mert Çavlı sokakta tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Polisin yakaladığı saldırgan suçunu itiraf etti. Fenerbahçeli taraftar gruplarının yakından tanıdığı Mert Çavlı'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Yunus Emre KAVAK
Fenerbahçe’nin sosyal medya uzmanına sokak ortasında bıçaklı saldırı

Göztepe Mahallesi Ömer Paşa Sokak'da dün saat 17:35 sıralarında meydana gelen olayda, uzun süre Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sosyal medya ekibinde yer alarak futbol takımına youtube içerikleri üreten ve bir süredir bir sosyal medya platformunda çalışan Mert Çavlı (29) kaldırımda yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Sol kaburgasından ve sağ kalçasından ağır yaralanan Mert Çavlı ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri aracılığıyla hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçe’nin sosyal medya uzmanına sokak ortasında bıçaklı saldırı

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hemen konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda izlenen görüntülerden şüpheli şahıs kısa sürede tespit edildi. Asayiş Büro ekipleri şüpheli Deniz K.'yi (35) gözaltına aldı.

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Fenerbahçe’nin sosyal medya uzmanına sokak ortasında bıçaklı saldırı

"TANIMIYORUM, MÜNAKAŞA YAŞADIK BIÇAKLADIM"

Olayı gerçekleştirdiğini itiraf eden ve bıçakladığı şahsı tanımadığını söyleyen şüpheli Deniz K. ifadesinde herhangi bir akıl sağlığı problemi olmadığını, müştekiyi tanımadığını söyledi.

Fenerbahçe’nin sosyal medya uzmanına sokak ortasında bıçaklı saldırı

Ayrıca kaldırımda yürüdüğü esnada karşıdan da müştekinin geldiğini ve yol üzerinde münakaşadan kaynaklı gerginleştiğini ve bir anlık sinirle şahsı bıçakladığını belirtti. Şüpheli bıçağı da yol üzerinde bir yere attığını beyan etti.

Fenerbahçe’nin sosyal medya uzmanına sokak ortasında bıçaklı saldırı

DAHA ÖNCE DE BİRİNE SALDIRDI

Deniz K.'nin bir ay kadar önce de durup dururken bir vatandaşa saldırdığı ortaya çıktı. Saldırıya uğrayan Uğur Hakan, SABAH'a konuştu. Uğur Hakan, "İşyerime girerek bana vurmaya başladı. Elimle engel olmaya çalıştım ama 2-3 defa vurdu. Sonra cama tekme atarak kaçtı gitti. Polisi aradım, polis geldi.

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