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Fenomene ve ablasına estetik dayağı! Doktor ve asistanı kabusu yaşattı
Giriş Tarihi: 26.07.2023 06:38
Güncelleme Tarihi: 26.07.2023
06:39
Fenomene ve ablasına estetik dayağı! Doktor ve asistanı kabusu yaşattı
Instagram'da 250 bine yakın takipçisi olan fenomen Yeliz Açıkel ve ablası Nur Açıkel, estetik doktoru ile asistanının saldırısına uğradıkları iddiasıyla şikayette bulundu. Göğüs büyütme ve dikleştirme ameliyatı olmak için gittikleri Dr. Taha S. ve asistanı tarafından darp edildiklerini ileri süren iki kardeşin şikayeti ile ilgili soruşturma baştıldı.