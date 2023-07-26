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Haberler Yaşam Fenomene ve ablasına estetik dayağı! Doktor ve asistanı kabusu yaşattı
Giriş Tarihi: 26.07.2023 06:38 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 06:39

Fenomene ve ablasına estetik dayağı! Doktor ve asistanı kabusu yaşattı

Instagram'da 250 bine yakın takipçisi olan fenomen Yeliz Açıkel ve ablası Nur Açıkel, estetik doktoru ile asistanının saldırısına uğradıkları iddiasıyla şikayette bulundu. Göğüs büyütme ve dikleştirme ameliyatı olmak için gittikleri Dr. Taha S. ve asistanı tarafından darp edildiklerini ileri süren iki kardeşin şikayeti ile ilgili soruşturma baştıldı.

Dilek YAMAN DEMİR
Fenomene ve ablasına estetik dayağı! Doktor ve asistanı kabusu yaşattı

27 yaşındaki Nur Açıkel, göğüslerini büyüttürmek için estetik ameliyatı olmaya karar verdi ve operasyon için Dr. Taha S. ile anlaştı.

Fenomene ve ablasına estetik dayağı! Doktor ve asistanı kabusu yaşattı

Anlaşma sonrası, ameliyatın gerçekleştirileceği Bayrampaşa'daki hastaneye giden genç kadının, 3 Nisan günü yatışı yapıldı.

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Fenomene ve ablasına estetik dayağı! Doktor ve asistanı kabusu yaşattı

Dosyaya yansıyan iddialara göre, ameliyat önlüğü giydirilen Nur Açıkel'in odasına doktor ve asistanı geldi. Nur Açıkel, operasyon öncesi ameliyatla ilgili sorular sormaya başlayınca doktorun kaba tavırlarıyla karşılaştı.

Fenomene ve ablasına estetik dayağı! Doktor ve asistanı kabusu yaşattı

Bunun üzerine genç kadının yanında refakatçi olarak bulunan kardeşi, ünlü fenomen Yeliz Açıkel ile doktor arasında bu kez tartışma başladı.

Fenomene ve ablasına estetik dayağı! Doktor ve asistanı kabusu yaşattı

DOKTOR, ASİSTANIYLA DÖVDÜ

Fenomen Yeliz Açıkel, agresif tavırlar sergileyen doktora tepki gösterirken tartışmaya doktorun asistanı da dahil oldu.

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