Fenomenin galerisinden müşterilere şok! Aldıkları aracı geri verdiler! "Bize kiralık araba satmışlar"

Antalya'da, sosyal medya üzerinden senet ve taksit seçenekleriyle araç satışı yapan bir firmanın, müşterilerini dolandırdığı iddiası büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre, ünlü bir sosyal medya fenomenine ait olduğu öne sürülen şirket, araç sahibi olma hayali kuran çok sayıda vatandaşı mağdur etti. Firma, Antalya'daki iki şubesini ani bir şekilde kapatarak ortadan kaybolurken, mağdurlar ne araçlarını alabildi ne de ödedikleri paraları geri alabildi. Mağdurlar, firmanın sosyal medya platformlarında geniş çaplı reklam kampanyaları düzenlediğini ve fenomenin isminin bu kampanyalarda sıkça kullanıldığını belirtti. Ancak, satın aldıkları araçların ya hiç teslim edilmediği ya da kiralık araçlar olduğu ortaya çıkınca, vatandaşlar dolandırıldıklarını anlayarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

