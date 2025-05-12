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Fenomenin galerisinden müşterilere şok! Aldıkları aracı geri verdiler! "Bize kiralık araba satmışlar"
Giriş Tarihi: 12.05.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
15:38
Fenomenin galerisinden müşterilere şok! Aldıkları aracı geri verdiler! "Bize kiralık araba satmışlar"
Antalya'da bir sosyal medya fenomenine ait olduğu iddia edilen otomotiv firması, senetle araç satışı vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandırdı. Araçların ya teslim edilmediği ya da kiralık çıktığı ortaya çıkarken, mağdurlar savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mağdurlar "Bize kiralık araba sattılar, borçları ödemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.