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Giriş Tarihi: 12.05.2025 15:38 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 15:38

Fenomenin galerisinden müşterilere şok! Aldıkları aracı geri verdiler! "Bize kiralık araba satmışlar"

Antalya'da bir sosyal medya fenomenine ait olduğu iddia edilen otomotiv firması, senetle araç satışı vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandırdı. Araçların ya teslim edilmediği ya da kiralık çıktığı ortaya çıkarken, mağdurlar savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mağdurlar "Bize kiralık araba sattılar, borçları ödemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA
Fenomenin galerisinden müşterilere şok! Aldıkları aracı geri verdiler! Bize kiralık araba satmışlar

Antalya'da, sosyal medya üzerinden senet ve taksit seçenekleriyle araç satışı yapan bir firmanın, müşterilerini dolandırdığı iddiası büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre, ünlü bir sosyal medya fenomenine ait olduğu öne sürülen şirket, araç sahibi olma hayali kuran çok sayıda vatandaşı mağdur etti. Firma, Antalya'daki iki şubesini ani bir şekilde kapatarak ortadan kaybolurken, mağdurlar ne araçlarını alabildi ne de ödedikleri paraları geri alabildi. Mağdurlar, firmanın sosyal medya platformlarında geniş çaplı reklam kampanyaları düzenlediğini ve fenomenin isminin bu kampanyalarda sıkça kullanıldığını belirtti. Ancak, satın aldıkları araçların ya hiç teslim edilmediği ya da kiralık araçlar olduğu ortaya çıkınca, vatandaşlar dolandırıldıklarını anlayarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Fenomenin galerisinden müşterilere şok! Aldıkları aracı geri verdiler! Bize kiralık araba satmışlar

MAĞDUR YUNUS EMRE: "BİZE KİRALIK ARABA SATTILAR"

Mağdurlardan Yunus Emre, yaşadıkları skandalı şu sözlerle anlattı: Geçen yıl bu firmadan senetle araç aldık. Firmanın ünlü bir fenomenin galerisi olduğunu söylüyorlardı. Ancak aldığımız araçların kiralık olduğunu öğrendik ve araçları geri vermek zorunda kaldık. 500 bin ile 1 milyon lira arasında ödeme yaptık, ama şu an hiçbirimizin aracı yok. Firma yetkilileri tutuklandı, ancak mağduriyetimiz giderilmedi. Senetlerimiz bankada, borçları ödemeye devam ediyoruz.

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Fenomenin galerisinden müşterilere şok! Aldıkları aracı geri verdiler! Bize kiralık araba satmışlar

"BİZE RESMEN KİRALIK ARABA SATMIŞLAR!"

Yunus Emre, yetkililerden mağduriyetlerinin bir an önce çözülmesini talep etti. Rasim Koç: "Kapora Verdim, Ne Araç Ne Sözleşme Aldım" Bir diğer mağdur Rasim Koç ise sosyal medya üzerinden firmayla iletişime geçtiğini ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti: "16 Nisan'da kapora ve peşinat ödedim, aracı teslim almak için anlaştık. Ancak 28 Nisan'da firmaya gittiğimde kapılar kapalıydı, kimse yoktu. Ne araç alabildim ne de sözleşme. Elimde senet bile yok, param gitti. Firma yetkililerine ulaşamıyoruz, tamamen mağduruz."

Fenomenin galerisinden müşterilere şok! Aldıkları aracı geri verdiler! Bize kiralık araba satmışlar

FİRMA ŞUBELERİ KAPATTI, YETKİLİLERE ULAŞILAMIYOR

İddialara göre, sosyal medya fenomenine ait olduğu öne sürülen firma, Antalya'daki iki şubesini kapatarak kayıplara karıştı. Mağdurlar, firma yetkililerine ulaşamadıklarını ve ödedikleri paraların akıbetini öğrenemediklerini belirtiyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve bazı şüphelilerin tutuklandığı öğrenilse de, mağdurların maddi kayıpları henüz telafi edilmedi.